Специалисты продолжают работу над изменениями по учету улова

06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
05 декабря 2017 года
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
В Хабаровске с 4 по 8 декабря проходит встреча представителей органов рыбоохраны России и КНР. Цель – обсудить вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, обменяться научной информацией.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.
Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.