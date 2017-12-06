06 декабря 2017 года

Специалисты продолжают работу над изменениями по учету улова

Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.

Напомним, что Дальневосточный научно-промысловый совет по итогам ноябрьского заседания заявил о необходимости продолжить проработку вопросов, связанных с доставкой уловов в живом, свежем или охлажденном виде. Камчатский край, напомним, предложил предусмотреть в правилах рыболовства особые условия для таких судов. Речь идет, в частности, о возможности вести учет добытого и вносить данные в промысловый журнал по факту выгрузки на берегу.

Предложенные изменения рассматривались на совещании, которые проводил с регионами 5 декабря заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Об этом Fishnews рассказали участники встречи.

В прошлом году губернатор Камчатки Владимир Илюхин передал президенту РФ обращение, в котором излагалась концепция изменений. Владимир Путин поручил изучить вопрос.

Концепция изменений была разработана Камчатским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) совместно с краевым минрыбхозом, погрануправлением, рыбацким сообществом.

Замглавы Росрыболовства предложил создать небольшую рабочую группу для дальнейшей подготовки изменений. В целом предложения хорошие, доставку в живом и охлажденном виде надо стимулировать, но необходимо разобрать риски и добиться их устранения, заявил Петр Савчук.

Fishnews