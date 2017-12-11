11 декабря 2017 года

Россия и Китай озабочены состоянием осенней кеты в Амуре

Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.

Заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури проходило в Хабаровске с 4 по 8 декабря. Российскую делегацию на переговорах возглавлял руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев, китайскую – начальник Управления рыбоохраны провинции Хэйлунцзян Чжоу Сяобин. В заседании участвовали представители науки и рыбоохраны России и Китая, а также представитель Росрыболовства в КНР Андрей Ким.

На встрече отметили снижение количества нарушений в пограничных водах Амура и Уссури. Большое значение для сохранения запасов водных биоресурсов играет их рациональное использование, охрана и воспроизводство осетровых видов рыб и осенней кеты, заявили участники заседания.

По информации Амурского теруправления Росрыболовства, для расширения сотрудничества в сфере рыбоохраны стороны договорились в 2018 г. впервые организовать совместный контроль за промыслом на участке Амура в районе города Благовещенска (Амурская область). В мероприятиях, которые охватят приграничные воды и территории обоих государств, примут участие российские инспекторы рыбоохраны и их китайские коллеги из города Хэйхэ.

Кроме того, научные специалисты обеих стран намерены более глубоко изучить проблемы миграции осенней кеты: на ближайшем заседании смешанной комиссии весной 2018 г. стороны обменяются мнениями по этому вопросу. Участники заседания согласились представить свои предложения по воспроизводству осенней кеты, в частности рассмотреть возможность увеличения выпуска ее молоди в пограничные воды.

Осенняя форма кеты, которая выше остальных представителей лососевых поднимается по Амуру, имеет важное промысловое значение для жителей приграничных районов Китая, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews Сергей Михеев. У китайских рыбаков уловы в этом году также оказались во много раз меньше ожидаемого, что отражается на настроениях местного населения.

«На заседании рабочей комиссии мы сообщили китайским коллегам о том, что во внутренней политике у нас будут определены более жесткие меры регулирования промысла на Амуре. Наши коллеги внимательно следят за развитием ситуации, в том числе за освещением этого вопроса в российских СМИ», – добавил глава теруправления.

Fishnews