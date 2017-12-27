27 декабря 2017 года

Росрыболовство рассчитывает на эффект от портовых проектов

В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.

О перспективах модернизации портовой инфраструктуры руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на традиционной предновогодней встрече с представителями ведущих СМИ.

«Важно сказать, что в этом году мы наконец-то заключили большое количество договоров аренды на использование портовой инфраструктуры. Причем все эти договоры, как мы всегда говорили, с инвестиционными обязательствами», - подчеркнул глава федерального агентства.

«Это и строительство во Владивостокском морском рыбном порту холодильника мощностью 40 тыс. тонн, это и Диомидовский рыбный порт, и Находка», - перечислил Илья Шестаков.

Проекты пока в разной степени реализации, сроки их воплощения установлены достаточно комфортные для арендаторов – от 3 до 4 лет, но при этом предусмотрены достаточно жесткие штрафные санкции в случае невыполнения обязательств, подчеркнул руководитель Росрыболовства.

«Это и увеличение в разы сразу же ставки арендной платы, это и штрафные платежи. Поэтому в целом мы ожидаем, что может быть не все эти проекты, но часть проектов, связанных с улучшением инфраструктуры на Дальнем Востоке, с перевалкой, с холодильными мощностями, выстрелит», - заявил глава ведомства.

Напомним, что с 1 ноября вступили в силу изменения закона, предусматривающие, что Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, федеральным госучреждениям, подведомственным Росрыболовству. В декабре законодательные поправки отразили в положениях о Министерстве сельского хозяйства и Росрыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Об аренде ГТС говорится в Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, утвержденной в апреле Минсельхозом. Среди обязательств, которые предполагается возлагать на арендаторов, указано в том числе выполнение инвестиционных обязательств по строительству и модернизации объектов портовой инфраструктуры (холодильников и других объектов).

Fishnews