28 декабря 2017 года

Роман Витязев: Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.

Сегодня один из основных вопросов для аквакультуры Приморья - проблемы с работой хозяйств, оказавшихся в границах еще советских памятников природы. «Затронуты интересы практически всех пользователей - и действующих, и потенциальных инвесторов. «Заморожено» порядка 80 тыс. га самых пригодных для марикультуры акваторий!» - отметил заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев в интервью Fishnews.

Он напомнил, что против работы марикультурных предприятий на ООПТ активно выступает краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, а начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов теруправления Росрыболовства Константин Гарбушин упорно отказывается направить сотрудников на выпуски молоди.

«И последствия уже наступили. Предприятия потеряли на определенном этапе веру в государство, потеряли деньги, теряют время, к тому же на развитие нашей ситуации ведь смотрят и потенциальные инвесторы! – обратил внимание Роман Витязев. - В крае и так неважно с инвестиционной привлекательностью, азиатский бизнес к нам не идет. Все просто боятся того, что в России не соблюдаются правила игры. И наш пример – достаточно серьезный маркер для инвесторов. Где гарантия, что завтра какой-нибудь очередной «ретивый» чиновник не вытащит еще один древний документ, и, прикрываясь интересами государства, природы и будущих поколений, не начнет перекраивать очередной лакомый кусок действующего бизнеса?»

Собеседник Fishnews подчеркнул, что краевой департамент рыбного хозяйства, ТИНРО-Центра и Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН проблем в марикультуре на ООПТ не видят. «Часть выпущенной на участки молоди гидробионтов самостоятельно или с помощью течений покидает пределы РВУ. Ученые подтверждают, что марифермы фактически являются «донорами» моря. И именно на легальных участках марикультуры есть режим охраны», - отметил представитель союза.

По его словам, сейчас перспективы решения вопроса в пользу марифермеров высокие. Краевой прокурор Сергей Бессчастный занял конструктивную позицию, которую неоднократно подтверждал на различных совещаниях: действующие предприятия, попавшие в эту ситуацию, являются законными пользователями, никаких ограничений на них накладываться не должно, рассказал Роман Витязев.

Марифермеры рассчитывают и на поддержку администрации Приморского края, Законодательного собрания региона. «Также надеемся, что с «разморозкой» акваторий поможет сенатор от Приморья Людмила Талабаева, Координационный Совет Дальневосточного Союза ассоциаций аквакультуры направил ей обращение с описанием сложившейся ситуации», - добавил представитель замглавы отраслевого объединения.

«Однако есть вероятность и того, что Минприроды отклонит проект изменений в 991-е решение, который готовит департамент рыбного хозяйства Приморского края, - допускает собеседник Fishnews. - Ранее министерство с подачи регионального департамента природных ресурсов заняло позицию, согласно которой аквакультура вредит природе».

Если Минприроды не согласует этот проект, теруправление - самостоятельно либо по представлению прокуратуры - признает заключенные договоры ничтожными. Предприятия с акватории памятников природы уберут и пользователи пойдут в суд.

«Это будут долголетние судебные тяжбы: я сомневаюсь, что государство добровольно возместит компаниям убытки и за потерянную товарную продукцию, которая сейчас находится в воде, и за высаженную молодь, и за неполученную прибыль, - считает представитель союза. - Ведь минимальный срок, на который были заключены договоры, – 20 лет. Понятно, что предприятия планировали свою деятельность, рассчитывая на получение дохода. Итогами судебных процессов станут разорение компаний и снижение инвестиционной привлекательности отрасли после этого ниже ноля».

Возможен и второй вариант, цивилизованный и более благоприятный для инвестиционной привлекательности: государство честно компенсирует компаниям все расходы и недополученную прибыль за счет бюджета.

«На самом деле многие собственники предприятий, попавших в эту ситуацию, предпочли бы вариант с добровольным расторжением договоров и получением адекватной компенсации, потому что работать в таких условиях в принципе невозможно. А после приведения законодательства в соответствие с реалиями, безусловно, те пользователи, которые работали на этих акваториях, должны будут иметь приоритетное право на повторно вводимые в оборот участки, - обрисовал вариант решения проблемы собеседник Fishnews. - Но я слабо верю в такое развитие событий».

Он уверен, что «вакуума» на этих акваториях не будет. «Никто не будет охранять эти ООПТ, их и сейчас никто, кроме пользователей участков не охраняет, потому что у государства нет на это денег. Туда хлынут криминальные элементы, которые, я считаю, нам и противодействуют», - заявил Роман Витязев.

По его словам, имеются и признаки недобросовестной конкуренции: «У нас есть информация, что группой инвесторов готовится к возрождению одно из старейших предприятий на юге Хасанского района. И, безусловно, им нужны акватории для развития. Есть мнение, что браконьеров используют втемную для «зачистки». Катализатором противостояния стали планы теруправления сформировать участки в бухте Экспедиции, наши оппоненты говорят об этом практически в открытую».

Представитель отраслевого объединения считает, что первоначальный план был таким: с участков убирают пользователей, а затем в законодательство все-таки вносятся соответствующие изменения, чтобы на спорных акваториях можно было заниматься марикультурой. Пока решается этот вопрос, браконьеры выбирают весь трепанг и гребешок на никем не охраняемых памятниках природы, получая сверхприбыль, а потом формируются новые участки под конкретного инвестора.

«Это наше мнение, основанное на знании ситуации и определенных нюансов. Государство все равно не допустит, чтобы такие площади, пригодные для марикультуры, простаивали. На мой взгляд, происходящее сейчас перетряхивание 991-го решения - это банальный передел рынка», - уверен Роман Витязев.

Он подчеркнул, что при таком исходе событий в проигрыше, как обычно, останется государство, которому придется выплачивать компенсации, нести репутационные потери и терять потенциальных инвесторов.

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