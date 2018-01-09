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Глава государства Владимир ПУТИН на пресс-конференции 14 декабря. Фото пресс-службы президента

Президент поручил расширить доступ к инвестиционным квотам

По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил глава государства Владимир Путин.

Поручение в области регулирования рыбного хозяйства президент Владимир Путин дал по итогам большой пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. Правительство должно представить предложения «по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства». Доклад по этой теме необходимо представить до 1 марта 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что необходимость изменения правовых актов по инвестиционным квотам рассматривалась на заседании правительственной подкомиссии, которое проводил 20 декабря во Владивостоке вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. После совещания он сообщил журналистам, что изменения планируются по нескольким направлениям: переход исключительно к аукциону на понижение в случае превышения 25% планки по инвестквотам под береговые заводы; уход от излишних требований к улову по инвестквотам; включение в список объектов инвестиций среднетоннажного флота под квоты минтая и сельди.

Fishnews
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