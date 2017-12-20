20 декабря 2017 года

Юрий Трутнев предложил обсудить «деформации» по инвестиционным квотам

Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.

Работа по инвестквотам идет, уже есть некоторые статистические показатели по заявкам на постройку рыбопромысловых судов и предприятий переработки, рассказал на заседании 20 декабря Юрий Трутнев. «В то же самое время есть и деформации, есть, скажем так, неудовлетворенность, как идет процесс», - отметил он.

Вице-премьер – полпред пригласил участников встречи обсудить возникающие вопросы. «Давайте мы сегодня заслушаем всех участников совещания, попытаемся разобраться по каждому из вопросов, как это все двигается», - сказал Юрий Трутнев.

Он также назвал основные направления, которыми, по мнению властей, нужно руководствоваться. «Приоритеты у нас простые. Они находятся в полном соответствии с поручением президента России. Мы хотим, чтобы механизм выделения квот был абсолютно прозрачным, абсолютно понятным всем. И хотим, чтобы он способствовал тому, чтобы рыба перерабатывалась на территории РФ, флот у нас был современный и по возможности строился на наших предприятиях», - подчеркнул заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совещании собрались заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков, заместитель директора департамента АПК Правительства РФ Надежда Шебина, представители других федеральных и региональных органов власти, президент ВАРПЭ Герман Зверев, глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, руководители компаний.

Вопросы предоставления инвестиционных квот регламентированы тремя постановлениями правительства: от 25 мая 2017 г. № 633, от 25 мая 2017 г. № 632, от 29 мая 2017 г. № 648 – и распоряжением правительства от 20 апреля 2017 г. 764. Заниматься отбором инвестпроектов для получения права на вылов должна специальная комиссия – в октябре Росрыболовство утвердило порядок ее деятельности. 7 декабря завершился прием заявок от желающих получить доли инвестквот.

Участники заседания рассказали Fishnews, что хотели бы поднять на встрече проблемные вопросы получения инвестиционных квот под строительство береговых заводов на Дальнем Востоке, в том числе по проведению аукциона на понижение. В ДФО заявки на инвестквоты подали под проекты на Камчатке, Курилах, в Приморье и Магаданской области.

14 декабря тема инвестквот была поднята на пресс-конференции главы государства: Владимир Путин указал на важность решения возникающих вопросов.

Напомним, что подкомиссия по рыбной отрасли создана как рабочий орган Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2016 г. Руководитель – вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Fishnews