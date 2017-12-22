22 декабря 2017 года

По инвестиционным квотам ожидаются поправки

В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.

Даже предварительные итоги показывают, что решение по введению инвестиционных квот было абсолютно верным, отметил, общаясь с журналистами после заседания, вице-премьер – полпред президента в ДФО.

Тем не менее механизм нуждается в улучшении, подчеркнул Юрий Трутнев. Диалог с представителями рыбацкого бизнеса помог выявить несовершенства.

Закон о рыболовстве ограничивает инвестквоты под береговые заводы 25% от общего объема. Согласно постановлению от 29 мая 2017 г. № 648, в целях соблюдения этого условия при отборе инвестиционных проектов по строительству заводов учитываются критерии, предусмотренные пунктом 12 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам.

Каким образом должна действовать межведомственная комиссия по отбору инвестпроектов, устанавливает приказ Росрыболовства от 24 октября 2017 г. № 708. Предусмотрено, что порядок сопоставления критериев устанавливается на первом заседании комиссии. Эксперты отрасли обращали внимание на то, что такой механизм непрозрачен, создает основу для коррупциогенных факторов и будет отсекать проекты, с которыми обращаются желающие вложиться в береговую переработку.

Теперь предполагается, что в случае превышения 25% планки по инвестквотам для береговых заводов будет также применяться аукцион на понижение. «Мы договорились, что никаких комиссионных принципов не будет, будет только аукцион», - рассказал журналистам Юрий Трутнев.

От излишней регламентации, по словам вице-премьера – полпреда, планируется уйти и в вопросах требований к уловам, добываемым по инвестиционным квотам. По нынешнему законодательству, инвестор обязуется осваивать в течение двух лет подряд не менее 70% квот, предоставленных на инвестиционные цели, на судне, которое строилось под квоты. Такие жесткие правила, по мнению представителей бизнеса, бьют по привлекательности механизма инвестиционных квот.

Еще одно предполагаемое изменение – включить в список объектов инвестиций среднетоннажный флот под квоты минтая и сельди. Сейчас на получение инвестквот по этим видам водных биоресурсов можно претендовать только с проектами по строительству крупнотоннажников.

«Мы среднетоннажные суда включим, и, по мнению рыбаков, это позволит загрузить верфи Дальнего Востока», - сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента.

Такие изменения простимулируют постройку среднетоннажного флота, причем на судостроительных мощностях Дальневосточного региона, заявил Fishnews участник заседания, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Усовершенствовать механизмы планируется в ближайшее время. «Полпред отметил, что Правительство РФ проведет работу по упрощению нормативных процедур по работе с инвестиционными квотами с учетом интересов рыбаков Дальнего Востока», - сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента.

Рассмотренные изменения позволят сделать механизм инвестиционных квот более эффективным, считает руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. «На заседании Юрий Петрович обозначил предельно четкое и справедливое, с учетом промысловой истории и реалий судостроительной отрасли Дальнего Востока, решение: ввести новый объект инвестиций - среднетоннажное судно в отношении минтая и сельди тихоокеанской, а также убрать избыточное регулирование вылова», - отметил президент ВАРПЭ.

Fishnews