20 декабря 2017 года

Юрий Трутнев поможет с механизмом обновления крабового флота

Предприятия заявили о готовности к постройке новых судов-краболовов, они ждут решения правительства, рассказал журналистам вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Он добавил, что постарается, чтобы документ, позволяющий распределять крабовые инвестквоты, как можно быстрее вышел.

Инвестиционные квоты по крабу стали одной из тем заседания правительственной подкомиссии по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что здесь планируется двигаться в том же направлении, которое глава государства Владимир Путин обозначил для рыбного промысла. «Мы исходим из того, что суда надо заказывать новые, краболовы», – рассказал журналистам по итогам встречи зампредседателя правительства – полпред президента.

Он добавил, что предприятия заявили о своей полной готовности к процессу обновления флота и о том, что уже разместили предварительные заявки на суда. «Вопрос только один – они ждут решения правительства. Я вернусь в Москву, поговорю с коллегами, постараюсь, чтобы это решение как можно быстрее вышло», – пообещал вице-премьер – полпред.

По словам Юрия Трутнева, находились люди, которые не хотели вкладывать деньги в обновление мощностей для рыбного промысла. «Мы долго с ними разговаривали, общались – и мирно так общались, кстати, – и пришли к общему пониманию, что все-таки надо развивать страну, надо строить суда новые и делать это все надо цивилизованно, на хорошем оборудовании, с хорошими условиями труда людей. Они согласились. Точно так же по крабам сегодня», – сказал зампред правительства – полномочный представитель президента.

Как сообщили Fishnews участники встречи, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук озвучил на заседании требования к краболовному флоту. Напомним, что регулятор недавно предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Согласно распоряжению правительства, новый вид квот по этому биоресурсу предполагается ввести с 2018 г.

«У предприятий, входящих в ассоциацию, на сегодня есть глубоко проработанные договоренности с верфями на постройку 15 судов для крабового промысла. Кроме того, планируется создание компакт-верфи «Пеллы» в Приморье: предполагается, что на этом предприятии будет заказано еще не менее 10 единиц флота, – сообщил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – Из 15 судов, о которых я сказал, одно уже строится, по 9 краболовы уже сейчас готовы подписать контракты при наличии постановления, регулирующего предоставление инвестквот, и снятии вопроса об исключении крабов из исторического принципа».

Fishnews