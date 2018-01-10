10 января 2018 года

Правительство ждет предложения по инвестквотам до 15 февраля

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.

Между ведомствами распределены задачи по исполнению поручений, которые глава государства Владимир Путин дал по итогам пресс-конференции 14 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, премьер-министр Дмитрий Медведев дал указание Минсельхозу «представить предложения по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства». Срок – до 15 февраля 2018 г. Президент ждет доклад по этой теме до 1 марта.

Вопросы предоставления инвестиционных квот регламентированы тремя постановлениями правительства – от 25 мая 2017 г. № 633, от 25 мая 2017 г. № 632, от 29 мая 2017 г. № 648 – и распоряжением правительства от 20 апреля 2017 г. № 764. 7 декабря завершилась первая кампания по приему заявок на получение долей инвестквот.

В конце 2017 г. поручения по изменению нормативно-правовых актов в этой сфере также дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Речь шла о введении нового объекта инвестиций – среднетоннажного судна для вылова минтая и тихоокеанской сельди; проведении аукциона на понижение в случае превышения 25% планки по запрашиваемым инвестквотам под береговые заводы. Кроме того, была поставлена задача уйти от излишне жестких требований к составу улова. Обеспечить внесение изменений ведомствам было поручено до 29 декабря.

Fishnews