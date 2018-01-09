11 января 2018 года

«Меркурий» ждать не будет

Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Изначально планировалось, что требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 января 2018 г. Однако по мере приближения нового года все отчетливее становился вопрос об отсрочке.

28 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий перенос введения обязательной электронной ветсертификации на 1 июля 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Тему оформления ветеринарно-сопроводительных документов прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «То, что принято решение о переносе на 1 июля, – это сегодня просто для всех последний отсчет», – заявил руководитель ведомства. По его словам, нужно прекратить все разговоры о том, что электронных систем не должно быть.

«Очень странно, когда крупнейшие западные компании, американские, говорят о том, что все должно быть на бумаге», – считает руководитель Россельхознадзора. В пример он привел ситуацию с молоком.

Fishnews