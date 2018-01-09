Новости
Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Фото пресс-службы Россельхознадзора

«Меркурий» ждать не будет

Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Изначально планировалось, что требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 января 2018 г. Однако по мере приближения нового года все отчетливее становился вопрос об отсрочке.

28 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий перенос введения обязательной электронной ветсертификации на 1 июля 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Тему оформления ветеринарно-сопроводительных документов прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «То, что принято решение о переносе на 1 июля, – это сегодня просто для всех последний отсчет», – заявил руководитель ведомства. По его словам, нужно прекратить все разговоры о том, что электронных систем не должно быть.

«Очень странно, когда крупнейшие западные компании, американские, говорят о том, что все должно быть на бумаге», – считает руководитель Россельхознадзора. В пример он привел ситуацию с молоком.

Fishnews
НазадМетки: россельхознадзор

Похожие новости

09 января 2018 года

О квотах, портах и крабе

Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.

29 декабря 2017 года

Что меняется в 2018 году

В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.

28 декабря 2017 года

Контрабандных осетровых не пустили на российский рынок

В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.

26 декабря 2017 года

Сертификаты против браконьеров

На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.

22 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.

21 декабря 2017 года

Россельхознадзор озвучил претензии к вьетнамской рыбе

Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.

Лента новостей

11 января 2018 года

Правила рыболовства готовят к большим изменениям

Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.

Кирилл Колончин: Без промразведки стратегических целей не достичь

Достичь амбициозных целей, заложенных в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., можно только возродив промысловую разведку, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Мойвенной путине обеспечат усиленный мониторинг

В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.

ВАРПЭ прогнозирует рост инвестиций

Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.

Регулятор готовится к перезакреплению долей квот

Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.

Уловы-2017 стали лучшими за четверть века

Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.

Закон о госконтроле депутаты отнесли к приоритетам

Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.

Новосибирскую рыбу спасают от замора

Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.

Вьетнамская креветка завоевывает рынки

Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.

10 января 2018 года

Депутатам предстоит решить судьбу «рыбных» законопроектов

Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Без промразведки стратегических целей не достичь

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Роман ВИТЯЗЕВ

Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Горбуша показала интересный результат

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Об уроках лососевой путины

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Путина-2017 на Амуре поставила перед нами серьезную задачу

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Все материалы

Крупным планом

Крабовая продукция на прилавке

О квотах, портах и крабе

Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.