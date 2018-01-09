«Меркурий» ждать не будет

09 января 2018 года
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
29 декабря 2017 года
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
26 декабря 2017 года
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
22 декабря 2017 года
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
21 декабря 2017 года
Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.
11 января 2018 года
Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.
Достичь амбициозных целей, заложенных в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., можно только возродив промысловую разведку, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.
В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.
Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.
Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.
Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.
Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.
Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.
Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.
10 января 2018 года
Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.