26 января 2018 года

Важные для регионов проекты воплотят по «рыбной» госпрограмме

В госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» скорректируют показатели и увеличат финансирование основных направлений, сообщает Росрыболовство. Планируется продолжить работу по реконструкции порта на Камчатке, начать постройку селекционно-племенного центра в Карелии.

Распределение дополнительных средств обсудили на согласительном совещании по проекту постановления правительства «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Мероприятие провел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В согласовании замечаний участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минвостокразвития, Минкавказа, Минфина и Росстата.

Как рассказали в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, предполагается привести показатели отрасли в соответствие с предусмотренным финансированием, а также увеличить расходы на ряд ключевых направлений развития, в том числе:

– на рыбохозяйственную мелиорацию в пойме озера Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь;

– на капитальный ремонт научно-исследовательских судов;

– на материально-техническое обеспечение инспекторов теруправлений Росрыболовства при выполнении функций госконтроля и надзора в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания;

– на мероприятия капитального строительства.

Согласно закону о федеральном бюджете, объемы финансирования госпрограммы определены на уровне:

в 2018 г. – 11 667 103,3 тыс. рублей (что превышает на 16,4% планируемый ранее объем средств),

в 2019 г. – 11 672 283,6 тыс. рублей (+20,1%),

в 2020 г. – 11 681 979,4 тыс. рублей (+6,3%).

В пресс-службе отметили, что в рамках программы будет продолжена мероприятий реконструкция морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов в морском порту Петропавловск-Камчатский.

Как обещают в ведомстве, начнется строительство селекционно-племенного центра аквакультуры (рыбоводства) в Карелии, в том числе строительство садковой линии по выращиванию атлантического лосося.

Росрыболовство также продолжит выполнение обязательств по действующим мерам господдержки товарной аквакультуры (компенсация процентной ставки по кредитам). Так, в 2018 г. субсидии получат 11 субъектов Федерации.

По итогам совещания сняты фактически все замечания, поступившие ранее от заинтересованных федеральных органов власти. Предложения будут учтены в доработанных материалах.

Срок предоставления проекта документа в Правительство РФ – 28 февраля 2018 г.

Fishnews