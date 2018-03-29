29 марта 2018 года

Сенатор напомнила в Минсельхозе о проблеме статуса продукции

Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева на совещании в Минсельхозе России подняла проблему, касающуюся определения страны происхождения рыбной продукции, изготовленной на российских плавбазах в открытом океане. Об этом Fishnews сообщила помощник сенатора.

Тема дважды находила отражение в поручениях президента. Так, в июне 2017 г. Владимир Путин поставил задачу правительству в трехмесячный срок решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

«До сих пор этот вопрос не решен. Прошу вас обратить на это внимание и обеспечить исполнение поручений президента, мною будет написано соответствующее письмо в администрацию президента», – заключила Людмила Талабаева.

Джамбулат Хатуов заявил, что разберется с этим вопросов и Министерство сельского хозяйства совместно с профильными ведомствами займутся исполнением поручений главы государства.

Статус продукции был в числе вопросов, которые представители рыбной промышленности подняли на встрече с сенатором 14 марта.

Fishnews