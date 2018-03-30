30 марта 2018 года

РРПК: От нового флота – к новым продуктам

Строительство супертраулеров под инвестквоты позволит «Русской рыбопромышленной компании» стать лидером на мировом рынке минтая, уверен генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин.

«Русская рыбопромышленная компания» первой заключила контракты на строительство крупнотоннажных судов для Дальнего Востока по программе инвестиционных квот. «Компания всецело поддержала новую инициативу, эта позиция была изложена в нашем официальном письме президенту РФ. Мы всегда говорим о своей позиции четко и открыто», – заявил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Отечественные заводы создадут для компании шесть супертраулеров. В России буквально единицы верфей, способных построить суда необходимых параметров – более 105 м в длину и 21 м в ширину, заметил Андрей Тетеркин. Тем не менее, по его словам, «выбор российского завода – это всесторонне взвешенное решение». «Мы доверяем опыту и компетенции российских специалистов и уверены, что проект будет реализован на высоком уровне», – подчеркнул гендиректор РРПК.

В компании учли, что супертраулеры в России ранее не производились, поэтому строительство первого судна пройдет за рубежом. Отечественные специалисты будут строить остальные суда с использованием опыта, полученного при создании головного судна серии, и наилучших доступных технологий.

Первые шесть судов под инвестквоты обойдутся РРПК приблизительно в 600 млн долларов, что сопоставимо по стоимости со строительством на зарубежных верфях. При этом компания рассматривает возможность увеличения серии до восьми судов.

«После завершения реализации инвестиционных договоров государство закрепит за РРПК около 26 тыс. тонн квот на вылов минтая и сельди на каждое судно. В общей сложности, с учетом строительства береговых перерабатывающих предприятий, получится порядка 200 тыс. тонн. Такие объемы позволят компании выйти на первое место на мировом рынке минтая, – рассказал Андрей Тетеркин. – Планы у нас всегда достаточно амбициозные».

Кроме того, собеседник издания рассказал о планах «Русской рыбопромышленной компании» о причинах инвестирования в бизнес по добыче краба

Важным и перспективным шагом для компании также стало создание собственной торговой марки Nordeco: РРПК предлагает рынку продукцию из филе минтая первичной заморозки, произведенной непосредственно на промысле.

«Узнаваемость бренда Nordeco, безусловно, для нас важна. Нам важно отделить нашу продукцию от продукции недобросовестных конкурентов, которые ради выгоды используют полифосфаты, удерживающие в продукции воду, и чрезмерную глазировку. Российский потребитель достоин совершенно иного качества продукта, которое ему сегодня практически не знакомо», – уверен генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании».

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