Новости
Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

РРПК: От нового флота – к новым продуктам

Строительство супертраулеров под инвестквоты позволит «Русской рыбопромышленной компании» стать лидером на мировом рынке минтая, уверен генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин.

«Русская рыбопромышленная компания» первой заключила контракты на строительство крупнотоннажных судов для Дальнего Востока по программе инвестиционных квот. «Компания всецело поддержала новую инициативу, эта позиция была изложена в нашем официальном письме президенту РФ. Мы всегда говорим о своей позиции четко и открыто», – заявил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Отечественные заводы создадут для компании шесть супертраулеров. В России буквально единицы верфей, способных построить суда необходимых параметров – более 105 м в длину и 21 м в ширину, заметил Андрей Тетеркин. Тем не менее, по его словам, «выбор российского завода – это всесторонне взвешенное решение». «Мы доверяем опыту и компетенции российских специалистов и уверены, что проект будет реализован на высоком уровне», – подчеркнул гендиректор РРПК.

В компании учли, что супертраулеры в России ранее не производились, поэтому строительство первого судна пройдет за рубежом. Отечественные специалисты будут строить остальные суда с использованием опыта, полученного при создании головного судна серии, и наилучших доступных технологий.

Первые шесть судов под инвестквоты обойдутся РРПК приблизительно в 600 млн долларов, что сопоставимо по стоимости со строительством на зарубежных верфях. При этом компания рассматривает возможность увеличения серии до восьми судов.

«После завершения реализации инвестиционных договоров государство закрепит за РРПК около 26 тыс. тонн квот на вылов минтая и сельди на каждое судно. В общей сложности, с учетом строительства береговых перерабатывающих предприятий, получится порядка 200 тыс. тонн. Такие объемы позволят компании выйти на первое место на мировом рынке минтая, – рассказал Андрей Тетеркин. – Планы у нас всегда достаточно амбициозные».

Кроме того, собеседник издания рассказал о планах «Русской рыбопромышленной компании» о причинах инвестирования в бизнес по добыче краба

Важным и перспективным шагом для компании также стало создание собственной торговой марки Nordeco: РРПК предлагает рынку продукцию из филе минтая первичной заморозки, произведенной непосредственно на промысле.

«Узнаваемость бренда Nordeco, безусловно, для нас важна. Нам важно отделить нашу продукцию от продукции недобросовестных конкурентов, которые ради выгоды используют полифосфаты, удерживающие в продукции воду, и чрезмерную глазировку. Российский потребитель достоин совершенно иного качества продукта, которое ему сегодня практически не знакомо», – уверен генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востоккраб

Похожие новости

30 марта 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Росрыболовство представило результаты работы за 2017 г. и озвучило задачи на перспективу. Приоритет – успешное закрепление долей квот на новый период.

Рыбаков нацеливают на внутренний рынок

Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.

Капитан «подфлажника» заплатил за краба свободой

На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.

29 марта 2018 года

Коллегия Росрыболовства: ключевые заявления руководства отрасли

Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.

Илья Шестаков: Либо крабовые инвестквоты, либо аукционы

Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.

Инвестквоты – процесс запущен

Первые договоры о закреплении и предоставлении доли инвестквоты подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.

Лента новостей

30 марта 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Росрыболовство представило результаты работы за 2017 г. и озвучило задачи на перспективу. Приоритет – успешное закрепление долей квот на новый период.

Спасательные суда – ремонтировать, а не отдавать

Минсельхоз и Федеральное агентство по рыболовству выступают за сохранение ведомственного аварийно-спасательного флота. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, эту позицию поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большее будущее

Создание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров помогло отрасли пережить тяжелый период 1990-х гг., отмечает Юрий Кокорев, возглавлявший ВАРПЭ в 2003 – 2013 г.

Росрыболовство отреагировало на задержание судна «Норд»

Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.

Минсельхоз предложил ограничение по неводам на Сахалине

В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.

Рыбаков нацеливают на внутренний рынок

Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.

Территориальное управление на Камчатке стало лучшим

Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.

Уральскую аквакультуру поддержат субсидиями

Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.

Капитан «подфлажника» заплатил за краба свободой

На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.

29 марта 2018 года

Коллегия Росрыболовства: ключевые заявления руководства отрасли

Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей АРЕФЬЕВ

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование»

Андрей АРЕФЬЕВ

Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Сергей НЕСВЕТОВ

Крабовые аукционы пугают отсутствием бизнес-логики

Все интервью

Личное мнение

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег ПОПОВ

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Олег ПОПОВ

Что мешает развиваться марикультуре Дальнего Востока

Все материалы

Крупным планом

Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большее будущее

Директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА, заместитель гендиректора Global Business Consulting Group Co. ЮН Чэхван (Yoon Jaehwan), генеральный директор гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей ЛЕЛЮХИН, директор FI INTERNATIONAL Co., Ltd ЯНГ Сунг-Мин (Yang Sung-Min), исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей ОНИКИНЕНКО

В российский биржевой проект включилась Южная Корея

Промысловое судно на Северных Курилах

«Умный» госконтроль: чего ждать рыбакам

Казаков привлекут к рыбоохранным мероприятиям на Амуре в рамках соглашений с рыбопромышленниками и Амурским теруправлением Росрыболовства. Фото с сайта kazakiya.info

Лососю на Амуре усилят охрану

Все материалы

События

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.