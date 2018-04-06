06 апреля 2018 года

Бумажные барьеры тормозят аквакультуру

5 апреля в Госдуме прошел круглый стол по вопросам совершенствования правового регулирования в сфере аквакультуры. Его участники озвучили рекомендации по корректировке законодательства с целью создания благоприятных условий для развития отрасли.

Товарное рыбоводство набирает обороты

Инициатором круглого стола выступил Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Законодатели обсудили с представителями отраслевых союзов и ассоциаций, специалистами Минсельхоза, Росрыболовства и других профильных ведомств, какие изменения в нормативную базу необходимо внести для устойчивого развития товарной аквакультуры.

Зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова обратила внимание, что производство продукции аквакультуры составляет всего около 5% в рыбохозяйственном комплексе России, а ее экспортный потенциал совсем не раскрыт. «Для реализации амбициозных планов нашей отечественной аквакультуре надо проложить столбовую дорогу. Я подчеркиваю, не просто устранить некоторые препятствия и расширить так называемые узкие места, а буквально проложить столбовую дорогу», – сориентировала она коллег.

По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, прошлогодний результат предприятий отрасли – более 219 тыс. тонн – может показаться скромным, но это максимальный объем с 1991 г. Замглавы ведомства подчеркнул, что с момента принятия закона об аквакультуре количество рыбоводных участков увеличилось в два с лишним раза – с 1,9 до 4,5 тыс. РВУ. «Ежегодно в последние три-четыре года мы видим прибавление – по 300-360 юридических лиц образуется в сфере аквакультуры», – заявил он.

Экспертиза уравняла рыбоводов и нефтяников

Василий Соколов указал на сложности, связанные со специфическим положением отрасли «на стыке» различных сфер законодательного регулирования – это и сельское хозяйство, и вода, и лесные угодья, и земля. Среди ключевых проблем, с которыми сталкивается бизнес, особенно при использовании морских акваторий, представитель ведомства особо выделил прохождение экологической экспертизы.

«Законом о государственной экологической экспертизе установлена крайне тяжелая и сложная процедура проведения, и она не делает разграничения ни для аквакультурщиков, ни для нефтяников», – констатировал замруководителя Росрыболовства, добавив, что для небольших хозяйств аквакультуры это очень высокий барьер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на необходимость упростить процедуру экологической экспертизы для рыбоводных хозяйств указали и представители бизнес-сообщества из регионов – от Карелии до Приморского края. Аналогичное мнение выразил председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. По словам Василия Соколова, в этом направлении уже ведется совместная работа с Минприроды.

Доступ к воде и земле

Другим неурегулированным вопросом остается приоритетное предоставление земельных участков для рыбоводных хозяйств. Законопроект продвигается тяжело, не стал скрывать Василий Соколов, однако в ведомстве уверены, «невозможно заниматься аквакультурой, если нет привязки к берегу».

Василий Глущенко согласился, что эту проблему надо обязательно решать, но предложил предусмотреть возможность выделения земли для целей аквакультуры не только в привязке к рыбоводным участкам, но и для прудовых хозяйств. Рыбоводы говорили и о поправках в Лесной кодекс, которые должны разрешить возведение сооружений для выращивания рыбы на землях лесного фонда, и о назревших изменениях в Водный кодекс, которые бы позволили предприятиям аквакультуры вести деятельность в пределах водоохранных зон.

Не менее важным для бизнеса является возможность использования рыбопромысловых участков не только для рыболовства, но и для разведения гидробионтов. В этом заинтересованы пользователи и морских акваторий, и пресноводных водоемов, в частности многочисленных озер Урала и Сибири.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева призвала довести до конца решение вопроса об использовании хозяйствами аквакультуры водных объектов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Сенатор также напомнила, что пора бы уже принять законы о любительском рыболовстве и господдержке страхования рисков в товарном рыбоводстве. Член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко поспешил уведомить, что проблеме «русловых прудов» будет посвящено отдельное совещание 12 апреля.

На местах не обойтись без мониторинга

Одним важнейших документов для отрасли Василий Соколов назвал ветеринарные правила, подготовка которых находится на финальной стадии. «Мы считаем, что они достаточно отточены», – сообщил замглавы Росрыболовства, заверив, что в ближайшее время проект будет размещен в открытом доступе для оценки регулирующего воздействия. «Без ветеринарных правил мы не можем и мечтать об экспорте», – отметил Василий Соколов.

Другие приоритетные с точки зрения ведомства законопроекты направлены на урегулирование ситуации с дальневосточными ЛРЗ и выравнивание статуса рыбоводов в Крыму с хозяйствами других регионов. В федеральном агентстве также считают недостаточным уровень господдержки отрасли и предлагают добавить прямое субсидирование предприятиям части затрат по капитальному строительству.

В рамках круглого стола предприятия и ассоциации поднимали темы взаимодействия прибрежных рыбаков и марифермеров, ведущих деятельность на одних и тех же акваториях. Не остались без внимания вопросы охраны участков и увеличения такс для расчета ущерба водным биоресурсам, сложности, которые создает режим ООПТ, произвольное толкование законодательства со стороны контролирующих органов на местах и передача части функций по регулированию аквакультуры на региональный уровень.

Василий Глущенко отметил важность практического применения законодательства в сфере аквакультуры непосредственно в субъектах Федерации. По словам руководителя ассоциации, поправки, принятые в прошлом году, пока работают слабо. В связи с этим Росрыбхоз предложил профильному комитету Госдумы на основе данных мониторинга дать оценку и сформировать официальную позицию по реализации закона от 1 июля 2017 г. № 143.

Fishnews