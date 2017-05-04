В марте произошли изменения в руководстве Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области». Объединение возглавил Максим Козлов . Тогда же, на отчетно-выборном собрании, были определены приоритетные задачи для АСРКС. Впереди лососевая путина, с острыми вопросами и напряженным графиком. Работы предстоит много. Подробнее об этом председатель правления ассоциации рассказал в интервью Fishnews.

– Максим Георгиевич, вы уже рассказывали, по каким направлениям планирует вести работу ассоциация. Какой вопрос самый актуальный?

– На первом плане сейчас, конечно, подготовка к лососевой путине. Скромные объемы горбуши, которые рекомендованы к вылову, – около 20 тыс. тонн в основном промысловом районе, на Восточном Сахалине, – и предлагаемые меры регулирования напрямую затрагивают интересы наших пользователей. Поэтому обсуждение условий работы в путину – приоритет для нас.

– 21 апреля замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков проводил с регионами совещание: рассматривалась подготовка к промыслу лосося. Вы предложили организовать обсуждение мер регулирования для Сахалинской области на рабочей группе в рамках ДВНПС. Какие научные рекомендации необходимо рассмотреть прежде всего?

– Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии уже озвучил предполагаемые меры регулирования промысла лососей. Речь идет о закрытии для добычи заливов Анива и Терпения, смещении сроков промысла примерно на две недели и введении проходных дней в режиме «трое суток промысла – трое суток пропуска».

Эти рекомендации мы бы хотели рассмотреть на рабочей группе в рамках Дальневосточного научно-промыслового совета. В том числе предложить свое видение развития промысла. Рекомендованные меры регулирования достаточно жесткие.

Понимая это, Илья Васильевич поинтересовался на совещании, обсуждались ли предлагаемые меры регулирования с рыбацкой общественностью. В связи с чем и родилось предложение создать рабочую группу при ДВНПС для привлечения большего числа специалистов к обсуждению вопроса и выработке мер регулирования.

Хочу отметить, что и территориальное управление Росрыболовства, и рыбвод, и администрация области также видят необходимость рабочей встречи в рамках ДВНПС.

– Сахалинская область в плане организации лососевой путины достаточно непростой регион. Много предприятий, задействованных в промысле и переработке красной рыбы. Объемы, рекомендуемые к добыче, сокращаются. На ваш взгляд, обеспечивается ли в достаточной мере обсуждение мер регулирования промысла? Чтобы рыбаки знали, к чему готовиться, чем продиктовано то или иное решение.

– Понятно, что наука в преддверии столь малых подходов лосося склоняется к тому, чтобы в максимально возможной степени промысел закрыть. Конечно, для наших предприятий это повлечет огромные убытки. Отрадно, что отраслевое ведомство нас слышит, готово эти вещи обсуждать.

Однако нужно отметить, что системного обсуждения вопросов регулирования и путинных прогнозов с общественностью, наверное, не вполне достаточно. Поэтому и потребовалось расширенное совещание. Полагаю, если бы мы могли решить внутренние проблемы области сами, вопрос бы не выносился.

– Еще одна сложная тема – по поводу рыбоучетных заграждений. На апрельском совещании этот вопрос поднял глава Росрыболовства. Он обратил внимание, что нужно выработать четкие решения по использованию РУЗ. На сегодняшний день вопросов, к сожалению, много. Что вы думаете по этому поводу?

– Традиционно в преддверии путины обсуждение вопросов установки рыбоучетных заграждений и организации промысла кеты проходят достаточно болезненно и уж точно эмоционально. Присутствует явная политизированность. В умелых руках некоторых субъектов РУЗы становятся настоящим оружием в борьбе против лососевых рыборазводных заводов. Используя различные площадки для выступлений, активисты борьбы с заводами негативно настраивают население, рыбное ведомство и администрацию, приводя в качестве примера пагубную практику установки РУЗов на большинстве лососевых рек Сахалина в 2000-х годах. Многие из этих активистов сами активно использовали рыбоучетные заграждения для вырезания рек.

Сегодня же правовой базой определена возможность установки РУЗ исключительно для лососевых рыборазводных заводов, т.е. там, где в силу созданных человеком условий количество рыбы будет в десятки раз превышать возможности заполнения водоема. Естественно, что такой возврат просто необходимо изъять, иначе возникнут необратимые экологические последствия.

Для примера, в Америке, являющейся одним из лидеров в лососеводстве, допустить прорыв искусственно выращенной рыбы на естественные нерестилища сродни преступлению и для предотвращения таких фактов в том числе используют сплошное перекрытие реки, что разумно и экологически понятно.

– А работа комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб? В прошлом году Минсельхоз внес изменения в правила формирования таких органов. Изменился состав комиссии и в Сахалинской области. Вы видите в этом проблему?

– Увеличение количества членов комиссии – это, конечно, большая проблема. Мы еще не приступили к рассмотрению основных вопросов, связанных с добычей тихоокеанских лососей, а комиссия уже не смогла собраться по организации вылова гольцов и корюшки. В условиях столь малых подходов лосося решения о применении мер регулирования необходимо принимать особенно оперативно, что при таком большом составе становится явно сложным.

По новым правилам, не меньше двух третей от общего количества членов комиссии должны составлять лица, замещающие должности федеральной государственной службы РФ. Это достаточно узкая категория, к которой не относятся, например, представители СахНИРО, рыбвода. В результате и происходит такое увеличение состава.

– Ранее вы также отмечали, что на контроле у ассоциации вопросы присвоения кодов ОСМ орудиям добычи, прежде всего ставным неводам. В чем там заключается сложность?

– Это длительная работа. Насколько я понимаю, в первую очередь она ориентирована на рыболовство на судах рыбопромыслового флота. Хорошо, что сроки для орудий добычи, используемых на рыбопромысловых участках, сдвинулись на 2018 год.

Надо отметить, что даже у разных пользователей морские ставные невода разные! Кроме того, у нас есть и другие орудия добычи, которые могут применяться при освоении тихоокеанских лососей. С этими орудиями тоже возникает вопрос.

– Приближается также промысел сайры. В Сахалинской области традиционно есть пользователи, которые осваивают этот ресурс. Продолжите работу по проблемным вопросам организации сайровой путины?

– Конечно, среди членов ассоциации есть активно занимающиеся промыслом сайры. Так что тема для нас очень актуальна. Обсуждаем с пограничными органами вопрос установления дополнительных контрольных пунктов (точек) на сайровую путину.

Идут обсуждения законодательных инициатив, касающихся доставки из открытой части океана продукции, изготовленной из этого объекта. В ряде случаев таможенными органами она квалифицируется как ввезенная из третьих стран.

Хочется также обратить внимание на перспективные объекты промысла – сардину-иваси и скумбрию. Недавно представители ТИНРО-Центра провели ряд мероприятий по вопросам освоения этих водных биоресурсов. Наши рыбаки выражают большую заинтересованность в их добыче. Приобретаются новые суда под эти виды промысла, и в этом направлении мы будет работать.

Есть в вопросе освоения перспективных объектов и сложности, административные барьеры. Суда современные, уловы для транспортировки переливаются сразу в трюм насосами. И подсчитать точно, сколько на борту рыбы, невозможно. Соответственно, нельзя точно заполнить промысловый журнал. Поэтому было бы целесообразно распространить принципы учета улова, предусмотренные при рыболовстве в шестимильной прибрежной зоне Сахалина и Курил. Тем более на Северном бассейне учет добытого в местах сдачи уже используется.

– А какие еще вопросы актуальны для рыбопромышленников Сахалинской области?

– Важной, конечно, остается тема «инвестиционных квот» – ждем выхода подзаконных актов, готовимся к применению. Много актуальных вопросов в сфере аквакультуры – двойное использование рыбопромысловых участков, предоставление рыбоводных участков лососевым рыбоводным заводам. Актуальна тема ветсертификации. Фронт работы большой.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Май 2017 г.