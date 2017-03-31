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Сахалинская ассоциация продолжит отстаивать интересы рыбаков

Сахалинская ассоциация продолжит отстаивать интересы рыбаков

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» подвела итоги работы за пятилетний период. Новым председателем правления АСРКС избран Максим Козлов.

Отчетно-выборное собрание АСРКС прошло в Южно-Сахалинске. Рыбацкое объединение подвело итоги работы за пятилетний период и определило ключевые задачи на перспективу.

Новым председателем правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» стал Максим Козлов. Его заместителями избраны Сергей Сенько и Павел Колотушкин.

Напомним, что члены АСРКС работают практически во всех сферах рыбного хозяйства. Суда задействованы в промысле рыбы и морепродуктов в самых разных районах Дальнего Востока, предприятия осуществляют береговую переработку водных биоресурсов, занимаются лососеводством.

По отдельным видам ВБР на долю ассоциантов приходится более 50% вылова в общеобластном масштабе – по минтаю, наваге, камбале, а сейчас и по сайре. Устойчивые показатели наблюдаются по освоению квот добычи и других объектов, рассказали Fishnews в АСРКС.

Объединение активно участвует в решении актуальных для отрасли вопросов. За пятилетний период произошли серьезные изменения в системе управления рыболовством. Обновилось отраслевое законодательство: поменялись правила доступа к ресурсу (в том числе появились инвестквоты). Сейчас перед членами ассоциации стоит задача подготовиться к перезаключению договоров о закреплении долей. Также предприятия волнует, как будут переоформляться договоры на рыбопромысловые участки для добычи анадромных видов рыб, как будет работать коэффициент 1,2 при расчете лимитов для прибрежного рыболовства.

Резонансный вопрос: как повлияет на отрасль изменение системы расчета сборов за пользование водными биоресурсами и применения ЕСХН. Правда, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков недавно заявил, что агентство выступит с предложением перенести сроки рассмотрения этой темы.

Сейчас предстоит подготовка к лососевой путине. Волнует рыбаков, каким образом будет организовываться промысел, насколько оперативно сможет работать в новом составе областная комиссия по анадромным, рассказал Максим Козлов. К вылову на Восточном Сахалине – в основном промысловом районе – пока прогнозируется 20 тыс. тонн горбуши и 11,4 тыс. тонн кеты. Возможно, результаты исследований отраслевой науки позволят скорректировать такой прогноз.

На контроле у ассоциации вопросы, связанные с присвоением кодов ОСМ орудиям лова, прежде всего ставным неводам. В повестке для дальнейшей работы остается организация промысла сайры (вопрос с контрольными точками, иностранными экипажами, объединением промысловых районов), добыча перспективных объектов – сардины-иваси, скумбрии. Необходимо отслеживать ситуацию в связи с изменениями по техническим средствам контроля (ТСК), предоставлению электронной отчетности. Ассоциация намерена отстаивать интересы предприятий на различных площадках, на федеральном и региональном уровнях. «Работы предстоит много», – отметил новый председатель правления АСРКС.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокминтайнавагаросрыболовствосахалин

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