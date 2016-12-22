22 декабря 2016 года

Спикер Совфеда высоко оценила поправки к закону о рыболовстве

На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.

С какими итогами парламентарии подошли к концу года, обсуждалось на встрече, которую провел с представителями Совета Федерации и Госдумы глава государства Владимир Путин.

Не остались без упоминания и резонансные изменения, которые в 2016 г. были внесены в закон о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что документ долго обсуждался, но был принят достаточно стремительно. Правительство внесло проект в нижнюю палату в мае, а уже 24 июня закон был принят, причем его рассмотрели сразу в двух чтениях. Совет Федерации одобрил документ 29 июня, 3 июля закон подписал президент. Новые правила были предусмотрены для рыболовства и аквакультуры.

В период подготовки законопроекта к нему был направлен целый ряд поправок, в процессе работы над изменениями принимали участие и сенаторы.

Спикер Совета Федерации назвала поправки в числе важнейших. «В текущем году мы старались оперативно реагировать на те вопросы, которые особенно волновали наших граждан, которые поднимали сенаторы из разных субъектов Федерации. Инициирован ряд важных законопроектов. Всего за этот год членами Совета Федерации было в порядке законодательной инициативы внесено более 80 законопроектов, среди них пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль», – сказала Валентина Матвиенко на встрече с главой государства.

Когда закон рассматривался в Совете Федерации, член профильного комитета Александр Верховский отметил, что в документе много норм непрямого действия, они сложно сформулированы и потребуется большая работа по подготовке подзаконных актов. Сенатор предложил создать рабочую группу из членов СФ для участия в мониторинге подготовки актов в развитие закона. Руководство Совета Федерации идею поддержало.

17 ноября рабочая группа провела обсуждение проектов документов по инвестиционным квотам – участвовали сами сенаторы, представители Росрыболовства и других федеральных органов власти, регионов, руководство отраслевых ассоциаций и союзов.

Закон без отрыва от подзаконной базы

На встрече Владимира Путина и парламентариев был затронут еще один вопрос, который можно отметить в привязке к изменениям закона о рыболовстве. Когда шла подготовка важного документа, эксперты отмечали: нужно понимать, какими будут подзаконные акты, конкретные механизмы реализации. Но вопрос с подзаконной базой обсуждается до сих пор, когда закон уже принят.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума после предварительных обсуждений с правительством решила изменить регламент своей работы и организации. По словам спикера, изменения позволят «повысить требования к контролю за качеством подготовки и реализацией законопроектов». Речь идет в первую очередь о разработке необходимых нормативных актов.

Вячеслав Володин добавил, что правительство готово к появлению такой же нормы и в его регламенте. «…Считаем, что это позволит нам к третьему чтению увидеть, как идет подготовка нормативных документов. И лишь после информации правительства, с чем правительство согласилось, мы будем вопрос ставить на третье чтение, с тем чтобы уже законопроекты более эффективно были реализованы», – сказал председатель ГД.

О том, что в практику рассмотрения законопроектов может быть внедрено внесение проектов подзаконных нормативно-правовых актов, накануне депутаты сообщили на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Изменение законотворческого процесса позволит исключить временной и содержательный разрыв между нормой закона и текстом постановления, заявил Fishnews член правления РСПП, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев.

Fishnews