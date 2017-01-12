12 января 2017 года

Предложения РСПП учли в проектах по инвестквотам

В переданных в Правительство проектах правовых актов по распределению инвестиционных квот нашли отражение предложения, подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Напомним, 29 декабря Минсельхоз официально внес в Правительство РФ проекты подзаконных актов, устанавливающих процедуру распределения инвестиционных квот.

Проект постановления Правительства «Об утверждении Требований к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам, Порядка расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов финансовым обеспечением или правами на добычу (вылов) водных биологических ресурсов» содержит несколько важных изменений, которые предлагал РСПП. Так, для Северного бассейна предусмотрены дополнительно два типа рыбопромысловых судов, ранее отсутствовавших в проекте: траулер длиной свыше 80 м и траулер-свежьевик. Кроме того, документ исключает возможность наделения инвестиционными квотами «реконструированных объектов» и вносит изменения в обеспечение ресурсами для траулеров и ярусоловов. Проект постановления предусматривает наделение инвестквотами только вновь построенных перерабатывающих предприятий, которые находятся в прибрежных субъектах РФ. Кроме того, существенно сокращен объем проектно-сметных документов, представляемых инвестором для участия в отборе проектов.

Доработан и проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели и о федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем контроль за исполнением инвестиционных проектов». Он также учитывает предложение РСПП в части требований к инвесторам, производящим рыбную и иную продукцию из уловов, по наличию промысловых судов. Однако предлагаемый союзом в соответствии с кодами Общероссийского классификатора предпринимательской деятельности перечень видов продукции, которая должна производиться на построенных береговых предприятиях, не учтен Минсельхозом в полной мере, отмечают в объединении.

Кроме того, в Правительство внесены проект постановления «Об утверждении Порядка подачи заявлений о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, Порядка отбора инвестиционных проектов и Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели» и проект распоряжения об утверждении перечня видов ВБР, в отношении которых предоставляются права на добычу, а также выделена квота на инвестиционные цели. В этих документах тоже учтены предложения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщил Fishnews председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев, в союзе подготовят для Правительства позицию по проектам нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.

Fishnews