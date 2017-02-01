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Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ

Юрий Трутнев надеется на успех инвестквот

Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Возят долго и дорого

«Появились механизмы выделения квот под строительство перерабатывающих мощностей на берегу и под строительство рыболовного флота. Это важно, потому что нам нужна береговая инфраструктура, новые холодильники и суда, желательно заказанные в России. Это важный момент, мы его долго обсуждали, отрабатывали этот механизм, надеюсь, он будет работать», - заявил вице-премьер – полпред президента на Дальнем Юрий Трутнев, отвечая в интервью «Российской газете» на вопрос о том, когда до центральной России «доплывет» доступная рыба.

Но чуда все же не сделаешь, добавил заместитель председателя правительства – полпред президента. «И такого, чтобы из Владивостока до Москвы было рыбу совсем легко и дешево везти, скорее всего, у нас не получится. Но сделать так, чтобы довезти значительно дешевле и быстрее, чем сейчас, можно и нужно», - заявил вице-премьер – полпред.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тему перевозок рыбопродукции из Дальневосточного региона Юрий Трутнев комментировал уже неоднократно. Так, в прошлом году он отмечал, что здесь должны создаваться преференции. Нынешняя ситуация вице-премьера – полпреда не устраивает – похвастаться в этой сфере, по его словам, пока особо нечем: «Президент давал на Госсовете поручение, много раз этот вопрос рассматривался. Воз и ныне там. Как возили долго и дорого, там и возят долго и дорого, зато очень хорошо умеют объяснять, почему рефрижераторные секции требуют отдельных расценок - потому что они сложные, их с горки катать нельзя и так далее. Но это, мне кажется, тот случай, когда надо просто выполнять поручение главы государства, а не объяснять, почему это сделать невыносимо трудно. Будем продолжать этим заниматься, общаться с РЖД и добиваться, чтобы они поручение выполнили».

Рыбопромысловый ТОР для марикультуры

Вновь раскритиковал Юрий Трутнев ситуацию в марикультурной отрасли. «Тут вообще все замечательно в том смысле, что у нас никакой марикультуры нет. Если в мире выращивается около 50% улова, то в России меньше процента. У нас выделен всего процент от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры, 99 не выделены. Я недавно докладывал президенту и предложил создать единый рыбопромысловый ТОР, забрать туда все рыбопромысловые участки и публично транспарентно на торгах их реализовать», - заявил вице-премьер.

Сделать это, по словам Юрия Трутнева, не получается, потому что «Росрыболовство говорит, что надо подготовить эти участки, исследовать дно, а денег нет». Но, пожалуйста, давайте возьмем деньги Фонда по развитию Дальнего Востока и заплатим отраслевым институтам. Исследуем все, что необходимо, сформируем участки, отдадим их, а потом по результатам торгов вернем фонду деньги. Нет проблем. Виза президента «поддержать» есть, поэтому будем пробиваться, чтобы этот механизм был реализован. Тогда, думаю, за 2-3 года марикультура как новая отрасль появится в России», - резюмировал вице-премьер – полпред.

Как сообщал Fishnews, ранее Юрий Трутнев поручил завершить процесс предоставления бизнесу всех пригодных для аквакультуры акваторий до 1 января 2019 г.

Fishnews


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