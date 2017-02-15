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Эскиз рыбного рынка во Владивостоке. Изображение предоставлено пресс-службой администрации города

Во Владивостоке переоформляют земли под рыбный рынок

Власти столицы Приморья предложили внести изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, необходимые для реализации проекта по созданию рыбного рынка. Соответствующие предложения направлены в краевую администрацию.

В администрации Приморья состоялось очередное совещание по вопросу строительства рыбных рынков в ряде городов края. Первый заместитель главы города Алексей Литвинов проинформировал о проделанной подготовительной работе по созданию подобного объекта во Владивостоке и о положении дел на сегодняшний день.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации города, поиск оптимального места для создания полноценного современного рыбного рынка велся несколько последних лет, в итоге было выбрано место в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог, в районе опоры моста.

В 2015 г. шла работа над эскизами рынка, в качестве наиболее удачного был выбран проект здания в форме ската.

Юридическое оформление сооружений (причальной стенки и набережной), а также земельных участков в целях создания рыбного рынка началось в 2013 г., после завершения строительства Золотого моста. В 2015 г. сооружения и земельные участки в районе Корабельной набережной, 21 были зарегистрированы в муниципальную собственность, а в январе 2016 г. постановлением городской администрации включены в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

В городской администрации отмечают, что предлагаемый для строительства земельный участок находится в трех функциональных зонах, поэтому необходимо провести работу по их объединению и приведению к единому виду разрешенного использования. Для внесения соответствующих изменений в генплан города и правила землепользования и застройки власти Владивостока направили соответствующие предложения в администрацию Приморского края.

После юридического оформления сооружений и земельных участков планируется объявить концессионный конкурс, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение на строительство рыбного рынка.

Напомним, что заняться организацией рыбных рынков в регионахпоручил президент Владимир Путин. Вопрос строительства рыбного рынка во Владивостоке неоднократно обсуждался на заседаниях краевого экспертного совета по рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также ряд других проблем.

Fishnews

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