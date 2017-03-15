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Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Вячеслав Шпорт: Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Роль рыбного хозяйства в экономике Хабаровского края значительно возросла: строятся новые предприятия, внедряются современные технологии, создаются высокооплачиваемые рабочие места, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт.

По итогам 2016 г. хабаровские рыбаки вновь отчитались о рекордных уловах. Рост демонстрируют и другие отраслевые показатели. «Последние годы рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края стабильно развивается, – констатировал губернатор Вячеслав Шпорт в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». – Не стал исключением и 2016 год. Предприятия края выловили 375 тыс. тонн водных биоресурсов. Это абсолютный максимум за последние 25 лет! По сравнению с предыдущим годом объем добычи вырос на 60 тыс. тонн (19%), за счет этого мы почти на 37 тыс. тонн (14%) увеличили выпуск рыбной продукции – сейчас это более 299 тыс. тонн».

Глава региона сообщил, что порядка 155 тыс. тонн рыбы поступило на внутренний рынок (на четверть больше, чем в прошлом году), остальное отгружено на экспорт. Губернатор отметил, что в основном предприятия края поставляют за рубеж те виды рыб, которые не пользуются высоким потребительским спросом внутри страны: минтай, прибрежную сельдь.

«В целом роль рыбного хозяйства в экономике края стала более заметной. Сегодня, можно сказать, это один из драйверов роста, порой позволяющий даже компенсировать падение в других отраслях, - подчеркнул Вячеслав Шпорт. - Я говорю не только о росте объемов вылова и производства продукции, но и о строительстве новых предприятий (а это инвестиции), внедрении современных технологий, создании дополнительных рабочих мест c достаточно высокой оплатой труда работников, причем квалифицированных».

В результате регион, с одной стороны, получает налоговую отдачу – только за прошлый год она выросла на полмиллиарда рублей, а с другой – решается проблема с закреплением людей, которые остаются здесь жить, создают семьи, отметил губернатор.

По его словам, рыбный бизнес со временем тоже меняется, становится более ответственным. «У нас хорошие рабочие взаимоотношения с рыбаками. Они понимают, что надо не просто вылавливать рыбу, но и перерабатывать ее непосредственно в крае. Многие предприятия несут значительную социальную нагрузку, особенно в сельской местности, - рассказал глава региона. - И мы стараемся им помогать сегодня, решать некоторые бюрократические вопросы, хотя иногда надо даже не решать, а просто не мешать работать».

Вячеслав Шпорт уверен, что у регионального рыбохозяйственного комплекса есть резервы и для дальнейшего развития. «Надо в большей степени осваивать выделяемые краю квоты. Необходимо увеличивать добычу тех ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, и, конечно, вовлекать в промысел новые виды. Наша задача – сделать все для того, чтобы эта отрасль крепла, росла и развивалась. Знаете, когда власть уделяет достаточно внимания бизнесу и реагирует на его запросы, то и бизнес откликается положительно. Вот такая формула успеха, и мы в Хабаровском крае стараемся ее использовать, – резюмировал губернатор. – Пока получается хорошо».

Полный текст интервью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

НазадМетки: минтай

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