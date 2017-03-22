22 марта 2017 года

Ассоциации и институты солидарны с коллективом ТИНРО

Отраслевые объединения, коллективы компаний и институтов выступили в поддержку директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. Отмечены их заслуги в работе отрасли.

Письма в поддержку руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова, задержанных 14 марта, опубликованы на сайте института.

Свою позицию выразили коллективы Ассоциации «Ярусный промысел», Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Совет Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, коллективы группы компаний «Доброфлот» и других рыбохозяйственных предприятий, некоммерческого детского благотворительного фонда «Дети Приморья», профсоюзная организация ПБТФ, а также коллективы Хабаровского филиала и Чукотского отделения ТИНРО, КамчатНИРО, МагаданНИРО, СахНИРО, Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Значительность вклада, который Лев Бочаров и Юрий Блинов внесли в развитие национальной рыбохозяйственной науки, отметила Ассоциация добытчиков минтая, сообщает корреспондент Fishnews.

«Благодаря профессиональной деятельности руководства ФГБНУ «ТИНРО-Центр» обеспечивается комплексная научная поддержка наиболее рационального использования общенациональных водных биологических ресурсов. Работа ФГБНУ «ТИНРО-Центр» имеет заслуженное признание не только в российском, но и в мировом научном сообществе», – говорится в письме АДМ.

«В настоящее время в институт пришло множество писем (и продолжают приходить каждый день), где известные эксперты и главы крупных ассоциаций выражают искреннюю поддержку и доверие ученым, высоко оценивают их работу на благо отрасли, дают положительные характеристики их деятельности и настаивают на объективном расследовании. Авторитетные и известные в отрасли специалисты подчеркивают, что именно благодаря Льву Николаевичу и Юрию Блинову рыбацкое сообщество уже более двадцати лет было обеспечено комплексной научной поддержкой и всегда могло рассчитывать на научные рекомендации», – рассказали в ТИНРО. Коллеги-ученые считают, что, учитывая возраст и заслуги Льва Бочарова и Юрия Блинова, нужно смягчить меры пресечения.

Коллектив ТИНРО-Центра по итогам собрания, состоявшегося 17 марта, выступил с открытым обращением в поддержку руководства института. Солидарность с учеными выразил президиум Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.

Fishnews