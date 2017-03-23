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Губернатор Владимир ИЛЮХИН отчитался о работе краевых властей за 2016 г. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Камчатский бизнес вкладывается во флот и рыбозаводы

Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.

Средства на это были направлены в рамках краевой инвестиционной программы, отметил глава региона в ходе годового отчета о работе правительства Камчатки. Он подчеркнул, что рыбохозяйственный сектор показал рекордные объемы вылова в 2016 г.: краевые рыбаки добыли более миллиона тонн.

«Стратегическая задача отрасли – развитие берегового производства, создание современных мощностей для глубокой переработки биоресурсов, обновление флота. Многие из вас знают, что благодаря инвестиционному проекту одного из старейших камчатских рыболовецких предприятий, колхоза имени Ленина, край стал передовиком в сфере строительства флота. Это первая компания, которая строит суперсовременные добывающие суда на российской верфи. В рамках этого проекта в 2018 году камчатский флот пополнится тремя суперсовременными судами, общей стоимостью около 4,5 млрд рублей. Первое судно сойдет со стапелей уже в июне этого года, второе – в ноябре», – рассказал Владимир Илюхин.

Он отметил, что только в рамках краевой программы в 2016 году в развитие берегового производства и обновление флота вложено 1,58 млрд рублей. Всего же добывающие и перерабатывающие компании инвестировали в обновление своих мощностей более 3,5 млрд рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, сейчас в стадии реализации находятся 10 инвестиционных проектов с объемом вложений почти 11 млрд рублей, большая часть из них – на побережье в отдаленных районах края. В числе крупнейших проектов Владимир Илюхин назвал строительство нового комплекса рыбокомбината в Тымлате с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. В прошлом году проект получил статус особо значимого.

Кроме того, еще две организации получили статус резидентов ТОР «Камчатка». Колхоз имени Ленина реализует проект по модернизации двух судов и строительству новых производственных корпусов береговой фабрики в Петропавловске-Камчатском. Компания «Город 415» совместно с корейским бизнесом планирует создание комплекса по глубокой переработке рыбы.

Губернатор отметил ряд важных для Камчатки решений руководства страны, среди которых запрет дрифтерного промысла и обязательная «прописка» для рыбодобывающих компаний.

«Мы не один год добивались обязательной регистрации компаний, осуществляющих прибрежное рыболовство, в прибрежных субъектах. По итогам Госсовета, где я озвучил эту проблему президенту, глава государства дал соответствующие поручения, и в конце прошлого года в законодательство были внесены необходимые поправки. Благодаря этому в прошлом году в край уже «вернулись» два предприятия с суммарным объемом квот 85 тыс. тонн ВБР. Для Камчатки это один из эффективных способов повышения собственной налоговой базы наряду с привлечением инвестиций в новые проекты, развитием промышленного производства, проектов малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Отвечая на вопросы депутатов, он напомнил и о мерах поддержки для предприятий рыбодобывающего и перерабатывающего комплекса.

«В условиях сокращения федеральных мер поддержки с прошлого года мы начали предоставлять краевые субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга, а также увеличили размер компенсации на уплату лизинговых платежей и процентов по инвестиционным кредитам», - отметил глава региона.

В целом с 2008 г. компании Камчатского края вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 18 млрд рублей. За это время было создано 17 современных заводов, построено, куплено и модернизировано 16 судов, обеспечено более 2,5 тыс. рабочих мест.

Fishnews

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