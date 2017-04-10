10 апреля 2017 года

Депутаты озаботились «прибрежкой»

Профильный комитет Госдумы сосредоточится на урегулировании вопросов прибрежного рыболовства и промысла в рамках межправительственных договоренностей в зонах иностранных государств.

Выступая на форуме РСПП «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития», член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий рассказал о законопроектах, направленных на решение проблемных вопросов рыболовства и рыбохозяйственного комплекса в целом, над которыми сейчас работают депутаты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, речь идет, прежде всего, о проекте федерального закона «О любительском рыболовстве», который активно готовят к рассмотрению во втором чтении. По словам Владимира Блоцкого, закон, скорее всего, будет принят уже в весеннюю сессию. Кроме того, в комитете рассматриваются поправки, устраняющие ряд барьеров для развития аквакультуры, эта работа также находится в завершающей стадии. Депутат обратил внимание, что необходимо серьезно отнестись и к вопросу о рыболовстве в экономических зонах иностранных государств, где российские рыбопромышленные компании работают в рамках межправительственных соглашений, поскольку эта тема в недостаточной степени урегулирована законодательством.

«Это приводит очень часто к судебным спорам между российскими пользователями, которые решают вопросы в судебном порядке и оспаривают решения Росрыболовства о допуске того или иного участника – субъекта хозяйственных отношений к освоению ВБР в ИЭЗ иностранного государства» – подчеркнул парламентарий.

Пока не решенным остается вопрос по законопроекту, связанному с изменениями закона о рыболовстве, которые были приняты 3 июля 2016 г., обратил внимание депутат. Документ должен уточнить, в каком виде можно доставлять уловы, выловленные в прибрежной зоне, – в замороженном или охлажденном.

«Поступает много обращений, связанных с урегулированием вопросов прибрежного рыболовства и рыбопромысловых участков. Это тоже тема очень важная, и мы должны здесь активно принимать участие», – заявил Владимир Блоцкий.

10 апреля Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 1 ФЗ от 3 июля 2016 г. № 349, сообщил Fishnews по итогам форума президент ВАРПЭ Герман Зверев. В соответствии с поправкой в абзац третий подпункта «в» пункта 8 статьи 1 вместо слов «транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде» вносятся слова «транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде». «Таким образом, недоделка в законе, о которой я сказал в докладе на расширенном заседании коллегии Росрыболовства, будет устранена. Надеемся, что депутаты Госдумы оперативно рассмотрят правительственный законопроект», – отметил руководитель ассоциации.

Fishnews