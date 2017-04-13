13 апреля 2017 года

От корвета до траулера

Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.

Сегодня на судостроительных предприятиях Хабаровского края трудится в общей сложности около 5 тыс. человек, доля выпускаемой продукции в производстве всех транспортных средств составляет более 14%. Несмотря на то, что изначально Амурский и Хабаровский судостроительные заводы создавались для строительства боевых надводных и подводных кораблей, за свою историю они построили более 40 рыбацких судов, отметил зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Строительство промыслового флота - очень перспективное направление, обратил внимание глава ведомства. Согласно сводному плану Минпромторга РФ, потребность рыболовецких организаций Дальневосточного региона на период до 2030 г. оценивается в 147 судов, в том числе 16 крупнотоннажников уже закреплено за Амурским судостроительным заводом.

«Мы следим за разработкой механизмов выделения так называемых инвестиционных квот, т.к. уже в ближайшем будущем это может повысить загрузку мощностей не только судостроительных заводов, но и поставщиков оборудования», – подчеркнул Сергей Ивашкин.

Он сообщил, что работа с рыбопромышленниками ведется уже сегодня. Так, Хабаровский судостроительный завод подписал соглашение о намерениях по строительству серии краболовных судов со сроком начала работ в 2017 г.

Говоря о стоимости строительства, зампред правительства – министр промышленности и транспорта края констатировал, что пока российским верфям объективно сложно предложить цену ниже, чем в Китае или Корее. «Но зато теперь государство сможет сделать выгодное предложение рыбакам, сделавшим выбор в пользу отечественных судостроителей, в виде дополнительных квот на вылов водных биоресурсов», - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он добавил, что сегодня на рынке лизинговых услуг можно найти подходящие предложения по объему заимствованных средств, а также условиям их возврата и процентным ставкам.

«Внешние факторы оказывают минимальное влияние на работу наших заводов, т.е. введение каких-либо санкций со стороны США, ЕС и проч. никак не может повлиять на выполнение заказов. Да и наши проектанты сейчас переходят на отечественную технику. Внутренняя же организация рабочего процесса на судостроительных предприятиях отлажена годами: в отличие от многих других отечественных заводов Амурский и Хабаровский СЗ не имели перерыва в работе, всегда были заняты заказами и не теряли навыков», - подчеркнул Сергей Ивашкин.

Он привел свежие примеры качества работ: «В 2016 году в составе правительственной делегации я лично принимал участие в сдаче большой дизель-электрической подводной лодки проекта «Палтус» для ТОФ. Это корабль прекрасного качества, военные моряки Тихоокеанского флота очень высоко оценили характеристики подлодки. Еще пример: президент Владимир Путин лично побывал на пассажирском судне «70 лет Победы» и тоже очень высоко оценил качество и работу хабаровских корабелов. Думаю, положительные оценки от главы государства и военных говорят о многом».

Поэтому зампред правительства – министр промышленности и транспорта региона рекомендует заказчикам не беспокоиться о сроках и качестве работы. «Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в обозначенные контрактные сроки. А правительство края всегда поможет своим судостроителям, поддержит реализуемые на своей территории проекты. Мы не подведем!» - заявил Сергей Ивашкин.

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