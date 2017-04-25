Новости
Вопросы совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах рассмотрели на круглом столе

Российско-японские проекты на Курилах – оценка экспертов

Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.

Опасения сохраняются

Планы на «совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах», о которых было заявлено по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзор Абэ в декабре 2016 г., остаются одной из острых дискуссионных тем как в России, так и Японии.

Вновь этот вопрос был поднят в преддверии визита Синдзо Абэ в Российскую Федерацию на круглом столе, организованном в ИА Regnum, с участием ученых, политологов-востоковедов, специалистов по российско-японским отношениям и международному сотрудничеству, а также российских и зарубежных журналистов.

Организаторы круглого стола провели экскурс в историю российских Курил, затронув проблемные социально-экономические, геополитические аспекты этого вопроса. И основной вывод, который можно было сделать в обобщение приводимых исторических фактов, – все действия официального Токио, которые предпринимались на протяжении многих десятилетий, так или иначе были направлены на решение пресловутого «территориального вопроса» в пользу Японии.

Сегодня, как отметил в ходе дискуссии один из ее участников – профессор, академик РАЕН, д.и.н. Анатолий Кошкин, россияне выступают за самые широкие и тесные отношения с японской страной и народом. Но, по словам эксперта, серьезную озабоченность вызывают настойчивые предложения японского руководства реализовать различные схемы «совместного хозяйственного освоения» именно Южных Курил. По мнению всех выступавших на круглом столе, истинной целью этих действий является «удовлетворение Японией своих территориальных претензий к России».

Такая позиция, в частности, была озвучена в декабре прошлого года представителями научной общественности и депутатами Сахалинской области: они попросили президента России не идти на территориальные уступки на переговорах в Токио. По итогам встречи на высшем уровне эта озабоченность у российской общественности сохранились.

Напомним, что главы двух государств договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. 18 марта состоялся первый раунд переговоров. В планы развития попали в том числе рыбопереработка и аквакультура.

Куда заведет тропинка «рыбного» сотрудничества?

Рыболовство всегда играло значительную роль в двусторонних отношениях между нашими странами. В своей справке по этому вопросу другой участник круглого стола – профессор, академик МАНЭБ, председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов – отметил, что на разных этапах истории возникали перегибы с японской стороны в вопросах использования биоресурсов в водах российских Курил и других дальневосточных регионов. Так это было, например, с дрифтерным промыслом лососевых, который вели японские рыбаки. Удавалось находить и баланс взаимных интересов между двумя государствами.

Среди глобальных проблем, которые можно было бы решать в рамках российско-японского сотрудничества в этом регионе, Вячеслав Зиланов назвал вопросы сохранения запасов лососевых, чистоты океана, прибрежных вод и сохранение генофонда обитающих в северо-западной части Тихого океана редких животных и всего биоразнообразия в целом.

В области рыболовства, по мнению эксперта, Россия вполне способна самостоятельно развивать хозяйственную деятельность на Курилах. Если говорить о сотрудничестве с Японией в указанной сфере, то на межгосударственном уровне для реализации этого сегодня создана достаточная правовая база. Обсуждаемые же сегодня особые условия взаимодействия на островах – это весьма сомнительная выгода для России, уверен он. «Мирный договор на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, и какая-то совместная хозяйственная деятельность на ограниченной четырьмя островами территории – это может быть интересно большим политикам и мелким чиновникам, но с практической точки зрения – это бесперспективное направление, которое заведет в очередной российско-японский тупик», - выразил мнение заслуженный работник рыбного хозяйства России.

Что же касается обсуждаемых в настоящий момент проектов в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах, то с этим, по словам Вячеслава Зиланова, также связан принципиально важный вопрос: какова на самом деле их цель. «Все предложения, о которых мы знаем, к сожалению, касаются только четырех Курильских островов. Это принципиальное положение, которое, на мой взгляд, российские переговорщики либо сознательно не обращают внимания, либо идут на поводу у японской стороны, поскольку в практике этому есть определенное название – «ползучая юрисдикция». Она дает японцам надежду на передачу им данных территорий в отдаленной перспективе. На это идти нельзя», – заявил Вячеслав Зиланов, отвечая на вопрос корреспондента Fishnews.

В то же время, по словам эксперта, реальные совместные проекты в области развития марикультуры, рыборазведения интересны для рыбаков Дальнего Востока и в других российских регионах. «Если к этому проявят интерес и жители Курильских островов – пожалуйста. Но навязывать сотрудничество только с отдельными южными Курильскими островами я считают ошибочным», - подчеркнул представитель рыбного хозяйства.

Позицию коллегии поддержали остальные эксперты. Так, по мнению профессора, академика РАЕН, д.и.н. Вячеслава Зимонина, если бы японский бизнес хотел развивать отношения с бизнесом российским, участвовать в развитии всего Дальнего Востока – никаких вопросов и проблем не возникало бы. «Но если нет интереса к развитию экономических отношениях с Россией в целом, то как можно говорить о сотрудничестве в развитии отдельно взятых четырех Курильских островов?» - задался вопросом академик.

«Речь должна идти вообще о развитии сотрудничества на Дальнем Востоке и ни в коем случае не надо циклиться на островах. Это создает ненужную иллюзию у японской стороны и лишние подозрения, что все это неслучайно, у наших граждан», - открыто поделился мнением профессор, д.и.н. Алексей Плотников.

В свою очередь академик Анатолий Кошкин и вовсе предложил создать на Южных Курилах национальный парк для сохранения первозданной природы. «Я против промышленного развития этих островов. Но если все же говорить о реализации проектов, то только в том случае, если Япония пойдет на признание российского законодательства на этих территориях, - выразил мнение модератор круглого стола. - Разведение крабов, моллюсков, сотрудничество в разведении рыбы – Япония высокоразвитая страна и способна предложить много решений в этих сферах. Но зачем им развивать исключительно Курильские острова, не имея стратегии в конечном счете получить их?»

«Развитие российско-японского добрососедства должно стать результатом признания обеими странами стабильных и четких границ, сложившихся по итогам Второй мировой войны. Иного пути решения навязываемого официальным Токио «территориального спора» нет и быть не должно», - сформулировали свою итоговую позицию участники круглого стола.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурадальний востоккрабяпония

Похожие новости

25 апреля 2017 года

Ученые рекомендуют снизить ОДУ минтая

Обоснования общего допустимых уловов в Дальневосточном бассейне на 2018 г. представили на общественных слушаниях в ТИНРО-Центре. ОДУ минтая наука предлагает уменьшить на 110 тыс. тонн.

24 апреля 2017 года

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.

СКТУ пообещало не тянуть с выдачей разрешений

В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Дальний Восток готовится к встрече лосося

В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.

О дикой рыбе – со вкусом

На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.

Лента новостей

25 апреля 2017 года

Сахалинским школьникам подбирают рыбное меню

Для школьных столовых Сахалинской области выбирают новые блюда из минтая, добытого местными компаниями. В дегустации участвуют сами учащиеся, а также их родители, педагоги и представители власти.

Ученые рекомендуют снизить ОДУ минтая

Обоснования общего допустимых уловов в Дальневосточном бассейне на 2018 г. представили на общественных слушаниях в ТИНРО-Центре. ОДУ минтая наука предлагает уменьшить на 110 тыс. тонн.

Важность диалога с рыбаками отметили в сахалинской прокуратуре

Совещания представителей правоохранительных, контролирующих органов и организаций рыбной отрасли позволяют обсудить проблемные вопросы и предложить меры по их решению, считают в прокуратуре Сахалинской области.

Россия заинтересована в переговорах по «рыбным» субсидиям в ВТО

Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отметили в Минэкономразвития.

Виталий Целуйко: На промысле жизнь протекает интересно!

Добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий, это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь, отмечает капитан-директор Виталий Целуйко.

Парламентарии довольны нормой о регистрации для «прибрежки»

Требование к регистрации предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством, играет огромную роль для дальневосточных регионов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на встрече президента с членами Совета законодателей.

Судовладельцам расскажут, как правильно опломбировать ТСК

Федеральное агентство по рыболовству подготовило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.

«Родные острова» поддерживают экодвижение и спорт

Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». В марте организация поддержала проведение кубка ДФО по боксу, а в планах на май – массовый забег в областном центре.

Индонезия хочет четко разграничить свои воды с филиппинскими

Правительство Индонезии намерено ратифицировать соглашение о границах исключительных экономических зон с Филиппинами. По мнению индонезийских властей, это поможет активизировать борьбу с ННН-промыслом.

24 апреля 2017 года

Сергей Несветов: Не нужно отказывать рыбакам в праве на прибыль

«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН

Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

Сергей ИВАШКИН

От корвета до траулера

Все интервью

Личное мнение

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

Директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор

Борис ВОРОНОВ

Будущее Амура в наших руках

Все материалы

Крупным планом

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.