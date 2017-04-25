25 апреля 2017 года

Российско-японские проекты на Курилах – оценка экспертов

Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.

Опасения сохраняются

Планы на «совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах», о которых было заявлено по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзор Абэ в декабре 2016 г., остаются одной из острых дискуссионных тем как в России, так и Японии.

Вновь этот вопрос был поднят в преддверии визита Синдзо Абэ в Российскую Федерацию на круглом столе, организованном в ИА Regnum, с участием ученых, политологов-востоковедов, специалистов по российско-японским отношениям и международному сотрудничеству, а также российских и зарубежных журналистов.

Организаторы круглого стола провели экскурс в историю российских Курил, затронув проблемные социально-экономические, геополитические аспекты этого вопроса. И основной вывод, который можно было сделать в обобщение приводимых исторических фактов, – все действия официального Токио, которые предпринимались на протяжении многих десятилетий, так или иначе были направлены на решение пресловутого «территориального вопроса» в пользу Японии.

Сегодня, как отметил в ходе дискуссии один из ее участников – профессор, академик РАЕН, д.и.н. Анатолий Кошкин, россияне выступают за самые широкие и тесные отношения с японской страной и народом. Но, по словам эксперта, серьезную озабоченность вызывают настойчивые предложения японского руководства реализовать различные схемы «совместного хозяйственного освоения» именно Южных Курил. По мнению всех выступавших на круглом столе, истинной целью этих действий является «удовлетворение Японией своих территориальных претензий к России».

Такая позиция, в частности, была озвучена в декабре прошлого года представителями научной общественности и депутатами Сахалинской области: они попросили президента России не идти на территориальные уступки на переговорах в Токио. По итогам встречи на высшем уровне эта озабоченность у российской общественности сохранились.

Напомним, что главы двух государств договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. 18 марта состоялся первый раунд переговоров. В планы развития попали в том числе рыбопереработка и аквакультура.

Куда заведет тропинка «рыбного» сотрудничества?

Рыболовство всегда играло значительную роль в двусторонних отношениях между нашими странами. В своей справке по этому вопросу другой участник круглого стола – профессор, академик МАНЭБ, председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов – отметил, что на разных этапах истории возникали перегибы с японской стороны в вопросах использования биоресурсов в водах российских Курил и других дальневосточных регионов. Так это было, например, с дрифтерным промыслом лососевых, который вели японские рыбаки. Удавалось находить и баланс взаимных интересов между двумя государствами.

Среди глобальных проблем, которые можно было бы решать в рамках российско-японского сотрудничества в этом регионе, Вячеслав Зиланов назвал вопросы сохранения запасов лососевых, чистоты океана, прибрежных вод и сохранение генофонда обитающих в северо-западной части Тихого океана редких животных и всего биоразнообразия в целом.

В области рыболовства, по мнению эксперта, Россия вполне способна самостоятельно развивать хозяйственную деятельность на Курилах. Если говорить о сотрудничестве с Японией в указанной сфере, то на межгосударственном уровне для реализации этого сегодня создана достаточная правовая база. Обсуждаемые же сегодня особые условия взаимодействия на островах – это весьма сомнительная выгода для России, уверен он. «Мирный договор на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, и какая-то совместная хозяйственная деятельность на ограниченной четырьмя островами территории – это может быть интересно большим политикам и мелким чиновникам, но с практической точки зрения – это бесперспективное направление, которое заведет в очередной российско-японский тупик», - выразил мнение заслуженный работник рыбного хозяйства России.

Что же касается обсуждаемых в настоящий момент проектов в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах, то с этим, по словам Вячеслава Зиланова, также связан принципиально важный вопрос: какова на самом деле их цель. «Все предложения, о которых мы знаем, к сожалению, касаются только четырех Курильских островов. Это принципиальное положение, которое, на мой взгляд, российские переговорщики либо сознательно не обращают внимания, либо идут на поводу у японской стороны, поскольку в практике этому есть определенное название – «ползучая юрисдикция». Она дает японцам надежду на передачу им данных территорий в отдаленной перспективе. На это идти нельзя», – заявил Вячеслав Зиланов, отвечая на вопрос корреспондента Fishnews.

В то же время, по словам эксперта, реальные совместные проекты в области развития марикультуры, рыборазведения интересны для рыбаков Дальнего Востока и в других российских регионах. «Если к этому проявят интерес и жители Курильских островов – пожалуйста. Но навязывать сотрудничество только с отдельными южными Курильскими островами я считают ошибочным», - подчеркнул представитель рыбного хозяйства.

Позицию коллегии поддержали остальные эксперты. Так, по мнению профессора, академика РАЕН, д.и.н. Вячеслава Зимонина, если бы японский бизнес хотел развивать отношения с бизнесом российским, участвовать в развитии всего Дальнего Востока – никаких вопросов и проблем не возникало бы. «Но если нет интереса к развитию экономических отношениях с Россией в целом, то как можно говорить о сотрудничестве в развитии отдельно взятых четырех Курильских островов?» - задался вопросом академик.

«Речь должна идти вообще о развитии сотрудничества на Дальнем Востоке и ни в коем случае не надо циклиться на островах. Это создает ненужную иллюзию у японской стороны и лишние подозрения, что все это неслучайно, у наших граждан», - открыто поделился мнением профессор, д.и.н. Алексей Плотников.

В свою очередь академик Анатолий Кошкин и вовсе предложил создать на Южных Курилах национальный парк для сохранения первозданной природы. «Я против промышленного развития этих островов. Но если все же говорить о реализации проектов, то только в том случае, если Япония пойдет на признание российского законодательства на этих территориях, - выразил мнение модератор круглого стола. - Разведение крабов, моллюсков, сотрудничество в разведении рыбы – Япония высокоразвитая страна и способна предложить много решений в этих сферах. Но зачем им развивать исключительно Курильские острова, не имея стратегии в конечном счете получить их?»

«Развитие российско-японского добрососедства должно стать результатом признания обеими странами стабильных и четких границ, сложившихся по итогам Второй мировой войны. Иного пути решения навязываемого официальным Токио «территориального спора» нет и быть не должно», - сформулировали свою итоговую позицию участники круглого стола.

Fishnews