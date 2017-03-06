06 марта 2017 года

Рабочая группа при Минсельхозе продолжит в новом составе

Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.

Напомним, что рабочая группа по подготовке предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса, в том числе по совершенствованию законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов была создана в 2013 г. На ее площадке в 2015 – 2016 гг. осуществлялось обсуждение важнейших для отрасли изменений федерального закона о рыболовстве.

Приказом Минсельхоза от 2 марта 2017 г. № 92 обновили состав рабочей группы. Как сообщает корреспондент Fishnews, отражены изменения, которые произошли в Совете Федерации, Росрыболовстве, руководстве ВАРПЭ, Союзе рыбопромышленников Карелии, региональных органах власти. Так, в качестве члена Совета Федерации от Республики Карелия продолжит участвовать в обсуждении важных для отрасли вопросов Игорь Зубарев. В состав группы включена сенатор от Приморья, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Борис Невзоров продолжит работу уже как заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Герман Зверев – в качестве президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Сергей Подолян – как заместитель председателя правительства Сахалинской области.

Руководителем рабочей группы по-прежнему остается заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. Заместителем руководителя группы – директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац.

Состав рабочей группы смотрите в прикрепленном файле внизу страницы.

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