25 мая 2017 года

Вопросы добычи лосося в ИЭЗ вновь на повестке дня

На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.

Напомним, что с 1 января 2016 г. запрещена добыча анадромных видов рыб дрифтерными сетями в российских водах. Однако права на осуществление вылова у пользователей остались. Большой резонанс в прошлом году вызвала ситуация с семью судами, которые, как посчитали в погрануправлении по восточному арктическому району, использовали дрифтерные сети, выдавая их за поверхностные ловушки.

Представитель управления Станислав Дашевский напомнил об этом задержании на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем 12 мая во Владивостоке. Он попросил Минсельхоз и Росрыболовство проработать вопрос об орудиях лова, которые допустимо использовать на промысле лосося в 200-мильной зоне, установить критерии. Кроме того, выступающий подчеркнул, что погрануправление будет серьезно следить за ситуацией на промысле.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, в свою очередь, напомнил, что орудия лова, которые разрешено использовать при добыче тихоокеанских лососей, установлены правилами рыболовства. Управлению науки федерального агентства поручено найти замену дрифтерным сетям. Причем будут организованы научные исследования, с участием институтов, погранслужбы, природоохранных организаций – эти работы должны подтвердить безопасность орудия добычи, отметил тогда заместитель руководителя Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоговом протоколе заседания ДВНПС заявил о необходимости дополнительно проработать вопрос о принципах, действиях и критериях использования орудий добычи тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ – «в целях недопущения последствий, аналогичных возникшим при использовании дрифтерных сетей, а также предупреждения ситуации с используемыми орудиями добычи (вылова) в 2016 г.».

Fishnews