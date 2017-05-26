26 мая 2017 года

По инвестквотам – особая локализация

Требования, предъявляемые Минпромторгом для признания продукции произведенной в России, не распространяются на рыболовные суда, построенные в рамках программы инвестиционных квот.

Об особых требованиях к локализации судов, построенных под инвестквоты, заявил на общем собрании ВАРПЭ руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаков смутили расхождения недавно вышедших изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719 с текстом готовящихся нормативных актов по инвестквотам.

Согласно постановлению № 719 для признания рыболовного судна российской продукцией его движители и энергетическая система должны быть произведены на территории России. Однако в проектах по инвестквотам требование к локализации производства движителей и энергетической установки судна распространялось только на заявки, поданные после 2020 г.

По словам Ильи Шестакова, постановления имеют под собой разную подоплеку. «Одно постановление – в целях оказания мер поддержки по линии Минпромторга, и там прописаны более серьезные требования. Меры поддержки – это и субсидирование процентной ставки, и утилизационный сбор. Что касается инвестиционных квот, мы изначально настаивали на том, чтобы у нас была другая трактовка локализации. Минпромторг подтверждает эту позицию. В целях получения инвестиционных квот будет достаточно такого процента локализации», – рассказал глава Росрыболовства.

Он добавил, что если судовладелец пожелает получать дополнительную поддержку по линии Минпромторга, тогда требования постановления № 719 будут для него актуальны.

Fishnews