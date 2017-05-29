29 мая 2017 года

Судоверфи набирают заказы

Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.

25 мая в Росрыболовстве прошло очередное заседание межведомственной экспертной рабочей группы по вопросам организации строительства судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях. Замруководителя агентства Петр Савчук отметил, что нормативные акты для использования квот под инвестиционные цели находятся в правительстве и в ближайшее время будут утверждены, однако некоторые рыбопромышленники уже успели начать строительство судов. В связи с этим важно оценить готовность отечественных верфей предложить рыбакам конкурентоспособный продукт.

Для поддержки российского судостроения в мае заработала такая мера, как утилизационный грант, рассказал замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Николай Шабликов. Он подтвердил, что недавно вышедшие требования к локализации судов не пересекаются с проектами подзаконных актов по инвестквотам. «Квоты под киль» идут самостоятельно, пояснил представитель министерства, добавив, что политика Минпромторга не направлена на ущемление прав рыбаков.

Замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Алексей Осинцев уточнил, что в проектах постановлений требования к судам приведены к единому виду и согласованы. Он признал, что для компаний, которые приступили к строительству, может возникнуть проблема, как уложиться в заданные параметры.

С презентацией отечественных судостроительных мощностей и их готовности к рыбацким заказам выступил директор департамента маркетинга и продаж АО «Объединенная судостроительная корпорация» Дмитрий Пряхин, который перечислил, какие заводы в структуре ОСК готовы работать с рыбаками. Одной из таких площадок является Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где сейчас выполняется постройка серии из трех 50-метровых траулеров-сейнеров для камчатских рыбаков.

Несмотря на это начальник отдела маркетинга ПСЗ «Янтарь» Илья Пантелеев сдержано оценил перспективы программы обновления флота, указав, что инвестквоты – это одномоментный всплеск, по сути разовая акция. При этом достигнуть уровня локализации выше 30% для таких судов, по его словам, будет сложно, прежде всего из-за требований к производству в России «энергетической системы», логичнее было бы начать с менее сложного оборудования.

Руководитель рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина – заказчика судов – Сергей Тарусов рассказал, что новые сейнеры-траулеры планируется использовать в основном для промысла сардины-иваси и скумбрии. На «Янтаре» заложено три корпуса, в сентябре планируется спуск первого из них. Новые суда придут на смену тем, что выбывают, независимо от получения инвестквот, отметил руководитель предприятия.

Опытом сотрудничества с рыбопромышленниками поделился гендиректор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. В портфеле предприятия контракты на четыре траулера для Архангельского тралового флота – закладка головного судна запланирована на 31 мая, два – для мурманской компании «Норд-Пилигрим», еще два – для группы компаний ФОР.

По словам директора ВСЗ, размеры судов находятся в диапазоне от 63 до 80 метров. Хотя в их проектировании участвовала норвежская компания, технический проект и рабочая конструкторская документация выполняется российской стороной. Сдача последнего судна намечена на июль 2022 г. Строительство судов в России всегда будет дороже, чем у многих, предупредил Александр Соловьев, но не дороже, чем у всех.

Исполнительный директор АТФ Сергей Несветов согласился, что цена траулеров несколько выше, чем могла бы быть при иных условиях, тем не менее контракт был подписан сразу на серию судов. Он отметил, что с начала сотрудничества с верфью прошло не так много времени, но пока нареканий к судостроителям нет.

О желании работать с рыбаками и состоянии производственной базы рассказали «Северная верфь», Амурский судостроительный завод и Окская судоверфь. В ходе дальнейшей дискуссии представители рыбацкого сообщества обратили внимание на ряд тревожных моментов. В первую очередь это касается увеличения длины судов в проектах постановлений, что чревато серьезным повышением цены и изменением расчетов по окупаемости. Кроме того, несмотря на позицию Минтранса возникают сложности с регистрацией строящегося судна в российском международном реестре – необходимое условие для применения нулевой ставки НДС.

Участники рабочей группы также обсудили возможности по импортозамещению и локализации в области судовых комплектующих, в том числе силовых установок, холодильной и рыбообрабатывающей техники. Гендиректор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров указал, что в плане развертывания производства оборудования на российской территории говорить о конкретных проектах очень сложно. «Что касается береговых предприятий, вопрос решен и сделано очень многое. А в части обеспечения судов на Дальнем Востоке на сегодняшний день пока отстаем», – констатировал он.

«Мы все идем по пути импортозамещения, – прокомментировал ситуацию Fishnews генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел Клименко. – В этом смысле рабочая группа дала много информации к размышлению. Очень полезно, что здесь присутствовали и потенциальные заказчики – рыбопромышленники, судовладельцы, – и проектировщики, поставщики оборудования. Мы готовы участвовать в этой программе».

По итогам обсуждения Петр Савчук пригласил судостроителей, проектантов и производителей судовой техники продолжить диалог в сентябре в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Fishnews