29 мая 2017 года

Рыбоводные участки не должны мешать рыбакам

Формируемые в регионах рыбоводные участки не должны создавать помехи традиционному ведению рыбного промысла или способствовать изъятию дикой фауны под видом аквакультуры, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На общем собрании ВАРПЭ члены ассоциации выразили обеспокоенность в связи с активным формированием морских рыбоводных участков в прибрежной зоне без учета интересов рыбодобывающих организаций.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, Минвостокразвития вышло с инициативой поделить на участки всю акваторию залива Петра Великого, где уже ведется интенсивное судоходство и иная хозяйственная деятельность. «Мы не против развития аквакультуры, но у нас около сотни участков, которые оформлены, но брошены. Давайте найдем возможность для процедуры их изъятия и выставления опять на аукцион», – предложил он.

Представитель Приморского края указал, что новые участки нередко накладываются на традиционные районы промысла зарывающихся моллюсков, ежей и других объектов промысла. «Это нанесет вред нашим традиционным пользователям. Более того, если мы всю акваторию залива Петра Великого поделим на участки, с учетом проведенных аукционов на краба в подзоне Приморье, все прибрежное рыболовство мы точно убьем», – предупредил Георгий Мартынов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, позицию приморских коллег поддержал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. «В Крыму такая же история. Рыбаки, действующие промысловики, – единственные из участников процесса, кто не имеет права вето. Пока особых проблем не произошло, но мы уже потеряли определенную часть промыслового пространства», – рассказал он.

Валерий Сивочуб предложил, чтобы при согласовании заявок на рыбоводные участки профильный институт ЮгНИРО учитывал мнение рыбаков. «Наверное, правильно было бы, если бы наука определяла пространство, удобное для аквакультуры, согласовывала со всеми сторонами – субъектами, рыбаками, экологами, пограничниками, Минобороны – и после этого выставляла их на конкурс. А сегодня этот процесс неуправляем», – пожаловался глава ассоциации.

Участвовавший в собрании руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что вопросы поиска правильных компромиссов между аквакультурой и рыболовством становятся все актуальнее. «Не могу согласиться, что Росрыболовство пустило этот процесс на самовольное течение. Нет, мы активно участвуем. Комиссии, которые созданы для определения границ участков, рассматривают и то, чтобы аквакультурные участки не накладывались на места традиционного ведения рыбного промысла», – заявил он.

По словам Ильи Шестакова, вопросы по Приморскому краю будут обсуждаться в ближайшее время на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы высказываемся категорически против того, чтобы аквакультурные участки раздавались там, где и так есть хозяйственная деятельность, рыбопромысловая, и где это может привести к подмене понятий и просто изъятию дикой фауны под видом аквакультуры. Мы не должны этого допустить», – подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Fishnews