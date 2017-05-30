30 мая 2017 года

Премьер поручил следить, как расходятся инвестквоты

Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.

С помощью изменений законодательства власти планируют решить сразу несколько задач: по загрузке судостроения, обновлению рыбопромыслового флота, развитию производства в прибрежных регионах, созданию новых рабочих мест. Такие ориентиры премьер Дмитрий Медведев назвал на совещании со своими заместителями, после чего сообщил о подписанных постановлениях по инвестквотам.

Без дополнительных извещений

Вице-премьер Аркадий Дворкович, представляя документы, отметил, что «подача заявлений должна и может начаться сразу после опубликования постановлений, не надо ждать дополнительных извещений». «В течение шести месяцев Росрыболовством будут приниматься решения на основании заключения специальной межведомственной комиссии о предоставлении и закреплении соответствующих квот. В дальнейшем, в последующие годы будет действовать общий порядок, будут публиковаться извещения о начале подачи заявлений», - сказал зампред.

Предложенная схема, по его мнению, «достаточно революционный шаг». Глава правительства, в свою очередь, поинтересовался, есть ли понимание, какое количество заявок будет подано на получение инвестквот. «Десятки заявок от самых разных юрлиц. Прежде всего на территории Дальнего Востока и Севера», - ответил Аркадий Дворкович.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно следить за процессом – и по линии Минпромторга, и по линии Росрыболовства, «и по линии различных региональных решений, и работы на Дальнем Востоке», чем занимается Юрий Трутнев. «Важно также, чтобы это все-таки сопровождалось реальным строительством, потому что квоты – штука довольно сложная. Надо следить за тем, чтобы все эти выдачи были напрямую увязаны с инвестиционными контрактами – не как-то опосредованно, а напрямую», - заявил премьер-министр.

Обязательств хватает

Полномочия по контролю за реализацией инвестпроектов – и по постройке судов, и по созданию заводов рыбопереработки – возложены на Министерство промышленности и торговли РФ. Распределение инвестиционных квот закреплено за Росрыболовством. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты будут подписывать инвестор и Федеральное агентство по рыболовству (ранее рассматривался вариант, что свою подпись будет ставить и представитель Минпромторга), сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно примерной форме договора, инвестор примет целый ряд обязательств. Например, должен соблюдаться предусмотренный инвестпроектом график инвестиций и ввода объекта в эксплуатацию, график строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Не менее 70% квот добычи на инвестиционные цели за два года подряд должно осваиваться на построенном судне. Для береговых заводов предусматривается требование по ежегодному производству не меньше чем 70% продукции из уловов, добытых по инвестквотам. За нарушение предполагается штраф. О соблюдении условия по вылову и производству продукции нужно будет отчитываться в ФАР.

В итоговом постановлении, как и предполагалось, объекты инвестиций – суда и заводы – разделены по типам. Предусмотрено требование к локализации при строительстве флота – с разными нормами до 2020 г. (включительно) и после 2020 г.

Инвестору, который ввел судно либо завод в эксплуатацию, будет предоставлено право на добычу в течение 15 лет. Оборудование, устанавливаемое на суда и береговые предприятия, должно быть произведено не раньше 2016 г., использование б/у не допускается. Строительство объекта инвестиций должно быть начато не раньше 2016-го. При этом под началом постройки судна понимается закладка киля, под началом строительства берегового завода – получение разрешения по статье 51 Градостроительного кодекса РФ.

Срок реализации инвестпроекта вместе с регистрацией имущественных прав не может превышать 5 лет со дня заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты. Можно получить дополнительное время, но суммарно не больше чем на год. Причем такое продление должны будут согласовать Росрыболовство и Минпромторг.

Завод нужно будет строить в прибрежном регионе, территория которого прилегает к рыбохозяйственном бассейну, где предоставляется право на промысел.

20 апреля также было подписано распоряжение правительства, утверждающее перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот. Документ разбит на две части. Первый блок вступает в силу со дня подписания распоряжения, второй – по крабам – с 1 января 2018 г.

Fishnews