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Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Сергей Мазохин: «Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.

В конце апреля в Рыбинске на встрече с представителями деловых кругов президент Владимир Путин поинтересовался у генерального директора судостроительного завода «Вымпел» Олега Белкова, заработали ли квоты на инвестиционные цели. Положительный ответ глава государства оценил как подтверждение правильности принятого решения. По словам руководителя предприятия, новый вид квот позволил, наконец-то, сдвинуть эту тему с мертвой точки, разработать современные проекты траулеров и начать переговоры по их постройке с рядом мурманских компаний.

«Мы ведем достаточно плотную работу с рыбаками Северного бассейна – они проявляют активный интерес к теме обновления флота. В том числе взаимодействуем с членами Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, с которой у нас подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас проходят переговоры с несколькими компаниями о строительстве малых траулеров-свежьевиков длиной от 30 метров для прибрежного рыболовства. Идет предконтрактная работа, мы выверяем последние штрихи в проектах», - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» начальник управления гражданского судостроения завода Сергей Мазохин.

Говоря о строительстве судов для Дальнего Востока, он обратил внимание на важный аспект – большое расстояние по морю. Перегон судна со строительной площадки во Владивосток или Петропавловск-Камчатский потребует определенного времени и станет дополнительной финансовой нагрузкой для рыбопромысловой компании. Но в случае, если будет заинтересованность со стороны дальневосточников, «Вымпел» готов рассмотреть все возможные варианты сотрудничества по строительству судов, заверил представитель предприятия.

По его словам, основные пожелания рыбопромышленников сводятся к тому, чтобы судно было надежным и эффективным на промысле. «Под эффективностью я подразумеваю правильные размерения судна, которые обуславливают его мореходные качества, грамотное расположение помещений и промыслового оборудования, чтобы была возможность поднимать тяжелые тралы, размещать и обрабатывать рыбу, выгружать ее на берег. Это главные требования», - отметил Сергей Мазохин.

Он подчеркнул, что флот должен быть простым в эксплуатации. Еще одно немаловажное требование – суда должны быть ремонтопригодными в условиях той производственной базы, которая существует на Северном бассейне.

«В принципе, концепция судов абсолютно стандартная, ничего ультрасложного рыбаки не требуют: один главный двигатель, поворотная либо стационарная насадка, современное радиооборудование, удобное для осуществления производственной деятельности расположение помещений. Оборудование должно быть простым и безотказным, - рассказал Сергей Мазохин. - Рыбакам не нужны дорогие интерьеры, это не круизный лайнер, нужна надежная рабочая лошадка с привычной обстановкой».

Программа инвестиционных квот очень интересна заводу. «Жесткие сроки и условия нас не пугают. Мы готовы участвовать в подготовке документов для инвестпроектов совместно с нашими партнерами-рыбаками, - заявил представитель «Вымпела». - Будем не только готовить документацию, связанную со строительством судов, но и помогать рыбакам при формировании всего комплекта документов для заявок и инвестпроектов по вопросам, относящимся к нашей компетенции. Соответственно, мы рассчитываем, что рыбопромысловые компании, строящие суда на нашей верфи, смогут получить инвестиционные квоты и осуществлять вылов рыбы в объеме, предусмотренном законом».

По словам Серегея Мазохина, для Северного бассейна могут понадобиться суда-свежьевики длиной свыше 30 м и средние траулеры-процессоры и ярусоловы длиной свыше 55 м. Такие суда соответствуют как производственным возможностям завода, так и требованиям к объектам инвестиций, указанным в постановлениях Правительства. «Мы вполне можем производить эти суда в штатном режиме без каких-либо дополнительных затрат на переоборудование производственных мощностей», - заявил начальник управления.

Он отметил, что промысловые суда, безусловно, имеют особенности, связанные со спецификой деятельности, – большой объем трюмов, наличие специального промыслового оборудования и другие. «При проектировании мы учитываем эти особенности. Таким образом, ограничение в типах судов, строительство которых мы могли бы осуществлять, связано только с местом расположения нашей верфи, которое позволяет выводить по реке в море малотоннажные и среднетоннажные суда», - резюмировал Сергей Мазохин.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН
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    • НазадМетки: владивостокдальний востокмурманскправительствосудостроение

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