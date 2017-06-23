23 июня 2017 года

На совещании по аквакультуре продемонстрируют технические новинки

В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.

В экспозиции будут представлены очистные сооружения, камышекосилки, кормораздатчики, бассейны, оксигенаторы, инкубационные аппараты, аппараты по сортировке икры, современные средства борьбы с рыбоядной птицей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 года» проведет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. На повестке дня вопросы государственной поддержки, законодательного и научного обеспечения, реализации инвестиционных проектов в области рыбоводства.

В мероприятии примут участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, председатель Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин, представители органов исполнительной власти регионов, рыбохозяйственной науки, образовательных учреждений, рыборазводных организаций и отраслевого сообщества.

Среди докладчиков – представители центрального аппарата Росрыболовства, Минсельхоза, губернаторы, эксперты научно-исследовательских институтов, руководители рыбоводческих объединений, представители бизнес-сообщества.

Fishnews