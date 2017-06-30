30 июня 2017 года

Андрей Коваленко: Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев выступил за то, чтобы сотрудники надзорных органов несли ответственность за избыточные действия. Такая мера способна улучшить ситуацию с контролем и надзором, считает бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

На заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития, проходившем в Хабаровске 29 июня, федеральные власти рассказали, как они намерены менять ситуацию с административным давлением на бизнес. О результатах и планах доложили органы прокуратуры, Министерство по развитию Дальнего Востока, Минэкономразвития. Озвучил свои предложения вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Реализация даже одной из этих мер поможет существенно улучшить ситуацию с контролем и надзором, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

Вице-премьер – полпред подчеркнул, что меры, принимаемые в отношении организаций в ходе контрольных мероприятий, должны быть сопоставимы с их результатом. При этом работники правоохранительных, надзорных органов должны нести ответственность за причиненных в ходе проверочных мероприятий ущерб, если их действия будут признаны в судебном порядке избыточными.

По мнению бизнес-омбудсмена, такой шаг оказался бы эффективным. «У нас есть примеры, когда мы защищали права предпринимателя в споре с госструктурой, дошли до Верховного суда, победили. Но для нее это лишь еще один проигрыш в суде, не более того. И госструктура возбуждает дело по аналогичным материалам уже в отношении другого предпринимателя. Только персональная ответственность, на мой взгляд, позволит остановить это бесконечное колесо проверок», - прокомментировал Андрей Коваленко.

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