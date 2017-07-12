12 июля 2017 года

Проект рыбного рынка покажут гостям ВЭФ

На третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья 6-7 сентября, будет презентован макет рыбного рынка Владивостока. Планируется, что огромное здание в форме ската построят возле набережной Цесаревича.

В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договоренностей президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Примеры успешного сотрудничества в этой области представят главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации края.

Так, по словам руководителя регионального департамента рыбного хозяйства Сергея Наставшева, гостям форума презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить в районе набережной Цесаревича. «Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», – рассказал глава ведомства. Он добавил, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».

Сделать Владивосток комфортным для жизни предложил главе российского государства Синдзо Абэ на втором ВЭФ. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписали японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей» и Фонд единого института развития в жилищной сфере.

Напомним, заняться организацией рыбных рынков в отдельных городах поручил президент Владимир Путин. Во Владивостоке подготовка к созданию рыбного рынка ведется уже несколько лет. Тема неоднократно обсуждалась на заседаниях краевого общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также ряд других проблем.

Fishnews