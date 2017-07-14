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Судно на промысле у Южных Курил

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Подготовка к закреплению долей квот на новый период, выход инструкции для опломбирования ТСК – эти и другие события привлекли наше внимание на уходящей неделе.

Распределение квот

Вопрос, который волнует рыбаков, - как будет проходить закрепление долей квот на новый период. Подготовка подзаконных актов продолжается – на следующей неделе мы планируем обобщить информацию о том, какие проекты уже доступны для обсуждения.

Какие беспокойства возникают в связи с предстоящей кампанией по распределению ресурса, представители отраслевых ассоциаций рассказали на рабочей группе в Совете Федерации. Бизнес-сообществу пообещали, что все собранные предложения будут проанализированы, объединены и направлены для рассмотрения в Росрыболовство.

Инструкция для опломбирования ТСК

На этой неделе Федеральное агентство по рыболовству утвердило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.

Вопрос о подготовке таких инструкций был поставлен еще зимой, когда начал действовать новый приказ Минсельхоза о ТСК. Предполагается, что рекомендации позволят единообразно толковать его требования. С текстом – и приказа, и рекомендаций - можно ознакомиться на нашем сайте.

Подготовка к электронной ветсертификации

Приближается время перехода на обязательную электронную ветсертификацию – отказаться от бумажных справок, сертификатов и свидетельств предстоит с 1 января 2018 г. Причем расширится перечень товаров, на которые потребуются ветеринарно-сопроводительные документы.

Еще раньше, с 1 сентября 2017 г., вступит в силу, за исключением отдельных требований, технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Для того чтобы предприятия рыбной отрасли могли подготовиться к работе по новым правилам, ВАРПЭ совместно с сахалинскими коллегами решила организовать специальную конференцию. Мероприятие в Южно-Сахалинске пройдет 27 июля. Приглашены представители ЕЭК, Россельхознадзора, ВНИРО. Пока же рыбаки могут подумать над вопросами.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

НазадМетки: варпэросрыболовствороссельхознадзор

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