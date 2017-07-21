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Бренд-шеф «Русской Рыбной Фактории» Василий ЕМЕЛЬЯНЕНКО путешествует по Камчатке, собирая знания о красной рыбе, местной кухне. Фото пресс-службы компании

Лососей Камчатки делают кинозвездами

Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.

«Русская Рыбная Фактория» активно участвует в продвижении дальневосточной рыбы, презентуя свою продукцию на выставках и фестивалях, проводя дегустации и мастер-классы по приготовлению рыбных блюд. Сейчас у компании стартовал новый проект – ее бренд-шеф путешествует по Камчатке со съемочной группой Kamchatka Extreme production, изучая места вылова дикого лосося, особенности каждого вида - чавычи, нерки, кеты, горбуши, гольца, - а также рыбные рецепты коренных жителей региона.

Василий Емельяненко - победитель «битвы шефов» на выставке PIR EXPO Russian Hospitality Week, проходившей в октябре. В «Русской Рыбной Фактории» в качестве бренд-шефа работает с марта 2017 г. На Камчатку он прилетел 6 июля и сразу оказался в центре внимания местных телеканалов: шеф-повар из Москвы, который прибыл за опытом приготовления дикой рыбы – это диковинка.

Гастрономический тур начался с серьезного испытания – приготовления ухи на День рыбака в центре Петропавловска-Камчатского. При содействии правительства края, регионального министерства рыбного хозяйства и властей городского округа гостям выделили полевую кухню и снабдили всем необходимым. «Василий готовил в таких условиях первый раз, но получилось настолько вкусно, что к нам выстроились очереди, в том числе за добавкой, пришлось съездить за дополнительными тарелками. В общей сложности получилось порядка 300 литров ухи и накормили мы около тысячи человек, - рассказала Fishnews руководитель отдела HoReCa «Русской Рыбной Фактории» Кристина Полекаренко. - Компания анонсировала мероприятие, и пришло очень много людей, это же ново для Камчатского края - уха от московского бренд-шефа на День рыбака. Все думали: «Ну, он нам приготовит… Да мы его сами научим, как надо!» Но в результате многие потом благодарили Василия, приглашали приехать на следующий год».

Затем участники тура отправились на плавзавод ООО «Охотское» группы компаний «Антей». Гостям продемонстрировали приемку, разделку и заморозку рыбы. В мороженом виде она отправляется в столицу, где на предприятии «Русской Рыбной Фактории» ее перерабатывают и поставляют в виде готовой продукции в торговые сети, магазины, рестораны, отели, гостиницы и т.д.

Каждый день у путешественников расписан по часам, Василий Емельяненко пробует блюда камчатской кухни, интересуется местными обычаями, традициями. «Планируем сделать около семи видеороликов – отдельных по каждому маршруту – и полнометражный документальный фильм, - отметила Кристина Полекаренко. - Наша задача – полностью погрузить зрителя в мир дикого лосося. Показать красоту Камчатки, ее водные просторы, рыбалку, разновидности лососей, а также людей, которые их готовят, местные обычаи, традиции, рецепты. Большинство москвичей, к сожалению, не знает, как готовить дикого лосося, чтобы не высушить нежнейшее мясо рыбы, как отличить выращенную норвежскую семгу от королевского лосося – чавычи, или нерки, кижуча, кеты и пр.». В компании подчеркнули, что в отличие от искусственно выращенной семги, дикий камчатский лосось добывается в одном из самых экологически чистых регионов России.

Рецепты Василий Емельяненко ищет непростые. «Обычно уху на Камчатке варят стандартно: сначала картошка, лук, морковка, вода, потом головы и так далее. А мы хотим немного по-другому - больше погрузиться в кухню, которую даже в поваренных книгах уже не встретишь», - обратила внимание представительница компании.

Коренные старожилы края с местными рецептами входят в программу путешествия. Готовить народные блюда мы собираемся в самых разных местах Камчатки, «Будет интересно!» - пообещала Кристина Полекаренко.

Также бренд-шеф со съемочной группой побывают на тренировках паралимпийской сборной страны на вулкане Вилючинский. После тренировки Василий приготовит для всех полезный обед.

В общей сложности тур продлится две с половиной недели. Фильм и ролики «Русская Рыбная Фактория» выложит на своем сайте и сайте «Антея», на YouTube и в соцсетях. «Также мы хотим показать полнометражный документальный фильм по телевидению, ведь это ново, такого никто раньше не снимал. Популярность дикой рыбы набирает обороты, и мы хотим, чтобы массовый зритель, особенно в Москве и центральных регионах, узнал о камчатском лососе как можно больше», - подчеркнула представительница «Русской Рыбной Фактории».

Fishnews


  • Бренд-шеф «Русской Рыбной Фактории» Василий ЕМЕЛЬЯНЕНКО путешествует по Камчатке, собирая знания о красной рыбе, местной кухне. Фото пресс-службы компании
  • Гастрономический тур начался с серьезного испытания – приготовления ухи на День рыбака. Фото пресс-службы компании
  • На мероприятие пришло очень много людей. Фото пресс-службы компании
  • На мероприятие пришло очень много людей. Фото пресс-службы компании
  • Василий ЕМЕЛЬЯНЕНКО изучает национальную кухню, местные традиции и обычаи. Фото пресс-службы компании
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