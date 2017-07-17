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Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Сегодня российским ярусоловам приходится серьезно конкурировать с иностранными коллегами и на промысле, особенно на Северном бассейне, и на рынке. Это побуждает рыбаков к техническому совершенствованию, освоению новых объектов и районов лова, а также активной работе над устранением законодательных барьеров.

В 2013 г. российские рыбопромышленники, осуществляющие промысел ярусными орудиями лова на Дальневосточном и Северном бассейнах, основали специализированное отраслевое объединение. Сегодня в Ассоциацию «Ярусный промысел» входит 10 предприятий, большая часть флота которых – 26 ярусоловов – работает в Тихом океане.

Основные объекты промысла – треска и палтус. В качестве перспективных объектов для работы за пределами российских вод ярусоловы рассматривают тихоокеанского тунца и антарктического клыкача.

«Вообще в ярусный промысел люди идут осознанно. Да, здесь нет таких объемов, как на минтае, сельди, но зато свои объемы ярусники выбирают всегда, – описывает специфику ярусного промысла вице-президент ассоциации Вячеслав Бычков. – Плюс еще и в том, что выборку можно проводить практически в любой шторм – нет опасности «улететь» вслед за тяжелым тралом. Капитану проще планировать загрузку фабрики. Да и сама рыба получается качественнее, т.к. поднимается не скученно, как в сетях, а каждая на своем крючке».

Кроме того, необходимость конкурировать с иностранными рыбаками как в районах промысла, так и на рынке подталкивает российских ярусоловов к тому, чтобы повышать уровень промысла. Сегодня уже на всех судах компаний – членов ассоциации процесс наживы, подачи крючков автоматизирован, ведь от этого зависит и скорость рыбалки, и экономика.

Есть у рыбопромышленников и интерес к строительству современных судов, особую активность в этом вопросе проявляют компании, работающие на Северном бассейне. Поэтому, когда встал вопрос об определении объектов под инвестиции и подготовке нормативных актов к закону об инвестквотах, Ассоциация «Ярусный промысел» заняла активную позицию. «Много предложений, обращений руководитель нашего объединения Михаил Зайцев направлял в ведомства по судовым характеристикам, которые в итоге нашли отражение в нормативно-правовых актах. За основу был взят лучший опыт Норвегии, которая сегодня является лидером в ярусном промысле», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» вице-президент ассоциации Вячеслав Бычков.

С момента основания ассоциация при поддержке Партнерства по устойчивому рыболовству (FIP) реализует Проект по совершенствованию промысла. Несмотря на то, что ярусное рыболовство является одним из наиболее экологичных способов лова, рыбакам важно было решить проблему прилова морских птиц, которые атакуют наживу при постановке орудий лова и нередко гибнут.

«Этот вопрос нам удалось решить в сотрудничестве с природозащитниками. Несколько лет назад Всемирный фонд дикой природы (WWF) предложил рыбакам использовать стримерные линии – тросы с яркими лентами, которые отпугивали бы птиц. Такое простое решение позволило минимизировать гибель морских птиц и заодно снизить потери наживы и сделать промысел более эффективным». Сегодня, по словам Вячеслава Бычкова, использование стримеров не является обязательным, но, полагают в отраслевом объединении, этот положительный опыт в будущем мог бы найти отражение и в правилах рыболовства.

Новый для себя этап Ассоциация «Ярусный промысел» начала с подписания в апреле 2016 г. соглашения с компанией «Морская сертификация» о прохождении полной сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC) промысла тихоокеанской трески и тихоокеанского белокорого палтуса в северо-западной части Тихого океана. В том же году был проведен аудит по предварительной оценке промысла дальневосточных компаний – членов ассоциации и представлен отчет. Сейчас объединение работает над сбором необходимых данных и подготовкой материалов, в том числе с привлечением государственных органов, для прохождения полной сертификации.

Вместе с тем, по словам Вячеслава Бычкова, перед ассоциацией сегодня стоит и ряд серьезных вопросов в плоскости законодательства, которые сдерживают развитие ярусного промысла для российского флота и требуют активного участия рыбаков в процессе урегулирования. Среди них – вопросы, связанные с пограничным контролем (требование по прохождению контрольных пунктов (точек) российскими судами рыбопромыслового флота; возможность судам с «закрытой» границей следовать Первым Курильским проливом), и ряд аспектов, связанных с работой российского рыболовного флота в удаленных районах Мирового океана. Члены ассоциации активно участвуют в обсуждении этих проблем на круглых столах и в рабочих группах, активно предлагая свои механизмы решения.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: минтайнорвегия

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