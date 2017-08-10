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Рыбоперерабатывающий завод в Сахалинской области

ВАРПЭ поможет подготовиться к требованиям техрегламента

Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

ВАРПЭ продолжит информировать бизнес

На конференции, проходившей 27 июля в Южно-Сахалинске, рыбопромышленники получили возможность услышать от регуляторов информацию о предстоящих изменениях – обязательной электронной ветсертификации и техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По приглашению президента ВАРПЭ Германа Зверева в мероприятии участвовали эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков, замглавы Россельхознадзора Николай Власов, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, представители Минпромторга, отраслевых институтов.

Встреча прошла на высоком уровне, отметили участники в итоговом протоколе. Всероссийской ассоциации предложено продолжить информационно-разъяснительную работу среди предприятий, чтобы они могли успешно подготовиться к требованиям нового техрегламента. Он, напомним, вступит в силу с 1 сентября.

Избежать дублирования полномочий

Постановлением от 9 июля 2017 г. № 846 Правительство РФ определило, какие органы власти уполномочены контролировать соблюдение требований технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Участники конференции рекомендовали Роспотребнадзору и Россельхознадзору провести работу по уточнению полномочий ведомств.

Кроме того, по мнению экспертов, нужно обсудить меры, позволяющие исключить дублирование функций, на специальном совещании. Провести такое обсуждение может вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, считают участники конференции.

Где искать наименования рыб

На конференции директор ВНИРО Кирилл Колончин указал на несколько рисков «рыбного» техрегламента. Так, при маркировке должно использоваться зоологическое наименование вида водного биоресурса или объекта аквакультуры. Однако название вида ВБР в документах по стандартизации и, например, перечне объектов промышленного и прибрежного рыболовства может не совпадать. Есть вероятность, что возникнут вопросы у контролирующих органов, заявил руководитель института.

В итоге эксперты пришли к выводу, что нужно разместить на сайтах ВАРПЭ и ВНИРО перечень справочных, методических, нормативных и технических документов для использования предприятиями при определении зоологического наименования водного биоресурса или объекта аквакультуры на русском языке.

Мышьяк и диоксины

С несколькими инициативами по изменению техрегламента на конференции выступил ТИНРО-Центр. В протоколе участники конференции привели поправки, которые может рассмотреть ЕЭК.

В частности, предлагается уточнить пункт 19 раздела V следующим образом: «В случае обнаружения опасных для здоровья человека живых личинок паразитов уловы водных биологических ресурсов животного происхождения и пищевая продукция аквакультуры животного происхождения должны быть обезврежены соответствующими методами или способами обработки». В утвержденной редакции говорится об обнаружении живых паразитов и их личинок.

Изменить предлагается и пункт 20 раздела V: предусмотреть, что «в рыбе, ракообразных, моллюсках и продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека».

Вторая рекомендация – сделать сноску по диоксинам. Предусмотреть, что эти показатели определяются только в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в исходной продукции с учетом следующего:

– максимальный уровень диоксина не относится к продукции, содержащей менее 1% жира;

– диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще одно предложение – внести показатель по содержанию неорганического мышьяка. Предполагается, что сделает возможной реализацию на внутреннем рынке глубоководных крабов.

Условия перевозки – вещь важная

На конференции значительное внимание уделили вопросам транспортировки рыбных товаров. Участники конференции предложили ЕЭК рассмотреть следующую формулировку для «рыбного» техрегламента: «Транспортные средства и контейнеры, предназначенные для перевозки пищевой рыбной продукции, должны быть обеспечены холодильно-обогревательным и контрольно-измерительным оборудованием, позволяющем соблюдать, контролировать и записывать в автоматическом режиме установленную в холодильной камере температуру в процессе транспортировки».

Fishnews

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