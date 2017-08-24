24 августа 2017 года

Владимир Илюхин: Судьбу арестованных судов должен решать регион

Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Проблема арестованного флота – бич прибрежных территорий, начиная с Приморья и заканчивая Чукоткой, уверен глава Камчатского края. «Пограничники суда арестовывают, сопровождают к берегу. Судьба таких судов решается десятилетиями, годами длятся судебные процессы. Суда тонут, загрязняя акваторию, а все затраты, связанные с их содержанием, охраной, подъемом, ложатся на федеральный бюджет. Мы предложили, чтобы полномочия, связанные с арестованным флотом, передали на уровни субъектов, а все процедуры, связанные с их судьбой, были ускорены», – прокомментировал итоги совещания на Сахалине губернатор Владимир Илюхин.

По его мнению, если за год-два собственник не принял решения, судно должно конфисковываться и реализовываться. Это позволит покрыть затраты, связанные с содержанием такого флота, считает глава Камчатского края.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, в ходе встречи премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбохозяйственного комплекса Владимир Илюхин также поднял вопрос о строительстве специализированного флота для работы на промысле иваси и скумбрии. «Если в советский период около 200 судов занимались подобным промыслом, то сейчас в акватории Дальнего Востока их осталось порядка 7. Конечно, такие суда надо строить», – отметил губернатор.

Резюмируя итоги совещания на Сахалине, Владимир Илюхин подчеркнул, что проблематика встречи была очень актуальна для рыбопромышленного комплекса. Премьер Дмитрий Медведев поддержал предложения, высказанные камчатскими рыбаками, в том числе в части учета рыбопродукции на промысле. Этот вопрос уже поднимался регионами, с позиций рыбопромышленников согласен и замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Все, что сдается на берег, будет учитываться и подвергаться контролю на берегу. Необходимые поручения внести изменения в нормативные документы в адрес контрольно-надзорных органов были даны», – отметил губернатор края.

Кроме того, премьер-министр поддержал и высказанное представителями Камчатского края предложение в части реализации механизма инвестквот при строительстве судов. «Премьер-министр дал поручение представить более гибкую схему в части оплаты строительства и сроков производства работ», – добавил Владимир Илюхин.

Fishnews