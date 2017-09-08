08 сентября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.

Премьер поставил задачу

С представителями отрасли глава правительства пообщался в августе. По итогам совещания, видимо, будут скорректированы условия по инвестиционным квотам. Премьер-министр поручил ведомствам изучить вопросы по трем позициям. Первое – это возможность освоения в счет инвестквоты выделенных объемов в районах промысла, ближайших к объекту инвестиций – береговому заводу. Второе – возможность корректировать график строительства, который обязался соблюдать желающий получить инвестквоту. Третье – возможность инвестора осваивать инвестквоту не на том судне, под строительство которого она получалась.

Кстати, на проходившем во Владивостоке ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что концептуально пересматривать позицию по инвестиционным квотам сейчас явно не время – уже идет заявительная кампания. А вот «точечная настройка» – другое дело. В числе вопросов для проработки руководитель ведомства назвал и возможность освоения в счет инвестквоты объемов в районах, ближайших к заводу.

В списке поручений привлекает внимание и блок по контролю и надзору в сфере рыболовства. Совсем скоро – до 18 октября – в правительстве ждут доклад с анализом законодательства по этому вопросу. Акцент при этом нужно сделать на защите прав предпринимателей.

Ускорится, вероятно, и внесение изменений по учету уловов в местах доставки – по крайней мере, глава правительства дал такое поручение.

Ветеринарный надзор – с проверочным листом

В прошлом году в законе о защите прав предпринимателей предусмотрели использование проверочных листов (или, как их еще называют, чек-листов). Это списки контрольных вопросов для плановых проверок – чтобы у инспекторов не было простора для злоупотреблений.

Такие перечни будут использоваться и при государственном ветеринарном надзоре –постановление об этом выпустило правительство. В силу изменения вступят с 1 октября 2017 г. Теперь остается дождаться формы чек-листа – утвердить ее должен сам надзорный орган.

Рыбоводы продвинулись

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила изменения, согласно которым предприятия, занимавшиеся искусственным воспроизводством анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводные участки без торгов. Совсем скоро поправки должен рассмотреть кабмин. Надеемся, что они оправдают ожидания лососевых рыбоводных заводов.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru