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Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.

Показать, куда выгодно вкладывать деньги на Дальнем Востоке, какие проекты планируется реализовать и какие воплощаются в жизнь уже сегодня, – одна из задач Восточного экономического форума. Традиционно здесь собирается и руководство компаний-гигантов рыбного бизнеса.

На одной из площадок ВЭФ – множество стендов: здесь представляют себя федеральные министерства и ведомства. Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу: удобное расположение и интересное оформление не давали ему затеряться.

Свои возможности демонстрировали «Антей», НБАМР, «Океанрыбфлот», «Терминал «Сероглазка», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Диомидовский рыбный порт».

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в первый день ВЭФ пообщался с рыбопромышленниками, дал старт биржевым торгам рыбопродукцией. Кроме того, главе отрасли презентовали рыбный интернет-магазин: выбранный товар доставляется покупателям до гостиницы или в аэропорт.

«Мне нравится, что стенд у нас меняется, все время появляются новые идеи. Всегда есть, что посмотреть для рыбаков и других участников ВЭФ, которые этим интересуются», – прокомментировал руководитель Росрыболовства.

При организации участия в форуме стояла задача раскрыть инвестиционную привлекательность отрасли в ДФО, продемонстрировать инвестору, куда выгоднее зайти в сектор, в каких совместных проектах можно принять участие, отметил Иван Фетисов – гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solution Group.

Участники ВЭФ заключили ряд соглашений в сфере рыбного хозяйства. Так, документ о сотрудничестве на отраслевом стенде подписали Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

Правительство Камчатского края и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский.

На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве.

Большой интерес наблюдался к рыбной бирже, интернет-торговле рыбопродукцией, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews замглавы ведомства Петр Савчук. На достойном уровне были представлены компании рыбохозяйственного комплекса.

«Хорошая динамика развития демонстрируется. Теперь будем ждать результатов», – заявил заместитель руководителя Росрыболовства.

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  • Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу
  • На отдельной панельной сессии эксперты обсудили вопросы аквакультуры
  • В этом году на ВЭФ продолжили обсуждать инвестиционные квоты
  • Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН показывает возможности биржевой торговли министру морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чуну
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