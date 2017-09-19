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Стенд «Нацрыбресурса» посетила делегация, которую возглавляли вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы учреждения

«Нацрыбресурс» рассказал в Питере о перспективах

На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» приняло участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, проходивших в Санкт-Петербурге 14-16 сентября.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса», большой интерес вызвал проект компании по организации рефрижераторных перевозок рыбопродукции «Нацрыблогистик». Советник генерального директора «Нацрыбресурса» Игорь Устинов, курирующий проект, отметил, что целью создания отраслевой компании «Нацрыблогистик» является систематизация и оптимизация процесса транспортировки продукции с борта рыбацкого судна до конечного потребителя. Причем все этапы следования рыбопродукции, с борта судна в рефрижераторный контейнер или холодильный склад, доставка на территорию «сухих» терминалов и далее, будет выполняться с жестким соблюдением требований разрабатываемого нового регламента температурного режима для рефрижераторных перевозок (-32 градуса).

Стенд «Нацрыбресурса» посетила делегация, которую возглавляли вице-премьер Аркадий Дворкович и замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. Руководитель предприятия Сергей Харьков представил перспективные проекты. В том числе по строительству рыбоперерабатывающего завода в Магадане, новой причальной стенки и холодильно-складского комплекса во Владивостоке, а также проект по восстановлению причальных сооружений в Петропавловске-Камчатском, запущенный уже этим летом. Также отмечено, что «Нацрыбресурс» активно развивает деятельность по целому ряду направлений в рыбной отрасли. Это касается рыбодобычи, судоремонта, внедрения новых технологий, а также поддержки отраслевых учебных заведений.

«Руководство выразило заинтересованность в реализации представленных проектов, поблагодарило «Нацрыбресурс» за хорошую работу и пожелало успехов в дальнейшей деятельности», – заявили в пресс-службе.

Fishnews

  • Стенд «Нацрыбресурса» посетила делегация, которую возглавляли вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы учреждения
  • Стенд «Нацрыбресурса» на выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы учреждения
  • «Нацрыбресурс» представил свои возможности на выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы учреждения
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