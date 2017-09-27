27 сентября 2017 года

Проблемы «рыбного» машиностроения поднимут на «Агропродмаше»

Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.

Вопросы, связанные с современным состоянием, потребностями и перспективами развития отрасли машиностроения в сегменте оборудования для рыбной промышленности, все чаще поднимаются на различных площадках. Так, этой актуальной теме была посвящена панельная сессия, которая 14 сентября состоялась на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Ранее, 5 сентября, технические аспекты рыбопереработки рассматривались и на научно-практической конференции в Светлогорске.

Отдельный круглый стол, на котором проблемы машиностроения рыбохозяйственного значения обсудят уже с участием широкого круга заинтересованных госструктур и представителей бизнеса, пройдет на 22-й международной выставке «Агропродмаш» в Москве. Организатор дискуссии – инициативная группа по созданию Ассоциации машиностроения рыбопромышленного назначения.

На круглом столе планируется поднять вопрос о необходимости локализации и импортозамещения при строительстве и модернизации объектов рыбохозяйственного комплекса. С докладом на эту тему выступит представитель Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможности локализации, но уже конкретно при строительстве судов, а также механизмы взаимодействия судостроителей с российскими машиностроителями обрисуют специалисты Объединенной судостроительной корпорации.

Также в программе круглого стола – доклад представителя Минпромторга о мерах поддержки и развития машиностроения рыбохозяйственного назначения в России.

Отдельным блоком в выступлениях ряда участников пройдет кадровая проблема. Сегодня она волнует всех машиностроителей, ориентированных на производство оборудования для рыбной промышленности, и, по мнению специалистов, является ключевым препятствием, которое не позволяет российским предприятиям полноценно включиться в программы технического перевооружения рыбной отрасли. Об этом ранее, на рыбопромышленном форуме в Петербурге, говорил генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

В рамках предстоящего круглого стола представители дальневосточной производственно-инжиниринговой компании вновь намерены обратить внимание властей и бизнеса на этот актуальный вопрос в ряду других проблем машиностроительной отрасли.

Ожидается, что участие в создании производственно-образовательных площадок на базе ведущих вузов и предприятий отрасли для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для рыбохозяйственного комплекса примет и Министерство образования и науки. Это станет темой доклада представителя министерства на круглом столе в рамках «Агропродмаш».

Fishnews