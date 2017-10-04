04 октября 2017 года

Камчатка приглашает инвесторов из Исландии

На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.

Перспективы сотрудничества в сфере рыбопромышленного комплекса и судоремонта губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с послом Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Она возглавила прибывшую на полуостров исландскую делегацию.

Главной целью визита стали встречи с представителями правительства края и крупнейших рыбодобывающих компаний. Гости изучали инвестиционный потенциал региона в рыбной и смежных отраслях.

«Мы уже посетили несколько крупных компаний, было очень интересно ознакомиться с вашими технологиями. Люди, приехавшие со мной – главы шести крупнейших исландских компаний, они объединили свои усилия, чтобы представить полный спектр своих услуг в отрасли рыбного хозяйства», – отметила Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Владимир Илюхин подчеркнул, что Камчатка заинтересована в укреплении торговых отношений с Исландией и открыта для сотрудничества. «Бизнес и власть сегодня готовы к работе с иностранными партнерами. У нас созданы все необходимые институты развития для взаимодействия. Если проанализировать ситуацию на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то в крае наиболее выгодные предложения в сфере энергетики, налоговом законодательстве и правовом поле», – заявил глава региона.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере добычи и переработки водных биоресурсов, судоремонта и туризма, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. Губернатор подчеркнул, что рыбопромышленный комплекс края активно развивается, в том числе растут инвестиции в береговую переработку.

«Отмечу, что для нас также крайне интересна тема судоремонта и обслуживания судов. В советский период у нас создавалась база для осуществления ремонта как судов гражданского и рыбодобывающего флота, так и военных кораблей. Безусловно, сегодня эта база нуждается в существенном обновлении и модернизации с тем, чтобы отвечать всем современным требованиям. Поэтому с интересом обсудим предложения связанные с работой в этой сфере», – добавил Владимир Илюхин.

Делегация Исландии продолжит работу во Владивостоке, где с 4 по 6 октября пройдут мероприятия в рамках XII Международного конгресса рыбаков.

В июле Камчатку посетила делегация от правительства и бизнеса Японии. Обсуждались возможности взаимодействия с регионом, в том числе в аквакультуре. Затем край принял гостей из Республики Корея, был подписан меморандум о сотрудничестве в области рыболовства. В конце сентября в регионе побывала бизнес-делегация из Китая.

Fishnews