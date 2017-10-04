04 октября 2017 года

Амуррыбводу потребовалась помощь с закладкой икры

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и бассейновому управлению проработать план, направленный на обеспечение закладки икры лососевых на рыбоводных заводах Хабаровского края.

По состоянию на 3 октября общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 345 тыс. тонн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2015 г. (+4 тыс. тонн). Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Магаданской области лососевая путина практически завершена. Основной объем освоен на Камчатке: предприятия региона добыли 241,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 25,5%, или 49 тыс. тонн, больше показателя за аналогичный период 2015 г. Положительная динамика отмечается также в Чукотском автономном округе, где вылов составил 2,4 тыс. тонн. В Магаданской области добыто 6,8 тыс. тонн.

В Хабаровском крае выловлено 46 тыс. тонн лососевых – на 15 тыс. тонн ниже уровня 2015 г. В Сахалинской области добыто около 48 тыс. тонн.

По данным теруправления Росрыболовства, уровень загрузки холодильников в Приморье составляет 79%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы находится на уровне 12 рублей за 1 кг (в аналогичный период 2016 г. – 14 рублей за 1 кг). Из Владивостока в западные районы страны отправлено 120 ускоренных поездов с рыбопродукцией (в аналогичный период прошлого года – 58 поездов).

Какие новости на Сахалине

Как доложил врио директора СахНИРО Виктор Лапко, специализированный промысел горбуши завершился во всех районах Сахалина. На Итурупе горбуша добывается в качестве прилова на промысле кеты, а также для обеспечения деятельности лососевых рыбоводных заводов. В заливе Терпения промысел завершится 5 октября, однако на морских участках Поронайского района из-за слабых подходов производителей на нерестилища в реку Поронай введен режим проходных дней: 3 дня пропуска и 2 дня лова. Для обеспечения прохода лососей в залив Анива комиссия по регулированию добычи анадромных закрыла промысел кеты на участке от мыса Свободный до мыса Анива.

По словам и.о. начальника Сахалинрыбвода Александра Полянского, по состоянию на 3 октября на инкубацию заложено 15,7 млн икринок горбуши, включая икру, собранную на базовых водоемах, диких реках и переданную безвозмездно частными рыбоводными заводами для выполнения госзадания по воспроизводству лососевых. На государственных рыбоводных заводах юго-западного побережья Сахалина практически закончены работы по закладке икры кеты, план выполнен в полном объеме.

Проблемы с закладкой икры возникли и в Хабаровском крае

Отдельное внимание на заседании штаба путины уделено ситуации с закладкой икры рыбоводными заводами Хабаровской области. Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и руководству Амуррыбвода до конца недели подготовить план работы по аналогии с мероприятиями, проведенными в Сахалинской области.

«С подходами производителей у вас ситуация в этом году сложилась не менее сложная, чем на Сахалине. Необходимо провести работу с пользователями, запросить помощь у частных рыбоводных заводов. На карту поставлена выживаемость будущих урожайных поколений тихоокеанских лососей в регионе», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Как рассказали Fishnews в Амурском ТУ, специалисты прорабатывают варианты решения существующей проблемы, но ситуацию усложняет тот факт, что в Хабаровском крае нет частных рыбоводных заводов, которые работают по осенней кете. «Сделаем максимум возможного в таких условиях, уже сейчас работаем над этим», – сообщил руководитель теруправления Сергей Михеев.

Fishnews

