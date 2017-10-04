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Бизнес изучил налоговые поправки

Бизнес изучил налоговые поправки

Представители Дальневосточного бассейна направят в Минсельхоз и Росрыболовство свои предложения по проекту изменений в сфере уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Обсуждение этой темы провел во Владивостоке президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Подготовка изменений по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами продолжается. Проект, предложенный отраслевым регулятором, рассмотрели 4 октября на совещании, организованном для руководителей финансовых служб предприятий в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Встречу представителей отрасли из разных регионов провел президент ВАРПЭ Герман Зверев. Росрыболовство ждет консолидированную позицию по законопроекту, отметил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Вопросов по предложенным изменениям оказалось немало, сообщает корреспондент Fishnews. Налоговый кодекс четко предусматривает: налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование, но по новым ставкам сбора пока таких материалов не представлено, отметили участники совещания.

При расчете ставок сбора с 2025 г. предлагается применять коэффициент-дефлятор. Он, согласно законопроекту, будет учитывать изменение цен производителей на продукцию из водных биоресурсов в России. Использование коэффициента-дефлятора в сфере природопользования вполне привычно, но как будут определяться эти цены? Какой источник таких сведений налоговый орган будет считать достоверным? Эти вопросы озвучили участники встречи.

Отдельное внимание эксперты уделили статье по вычету для плательщиков сбора. Авторы законопроекта таким образом стремятся реализовать поручение, которое президент дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г, напомнил руководитель ВАРПЭ. Тогда была поставлена задача предусмотреть механизмы индексации ставок для предприятий, «осуществляющих экспортные поставки продукции низкой степени переработки».

Однако из предложенного проекта неясно, какая категория хозяйствующих субъектов получит право на вычет, каков будет порядок администрирования. Из текста поправок участники совещания поняли, что на вычет смогут претендовать только экспортеры. Но тут встает еще один вопрос: как это соотносится с принципом недопустимости дискриминации плательщиков сбора, обратила внимание юрист Ассоциации добытчиков минтая Наталья Казакова.

На совещании было отмечено, что это уже не первый вариант налоговых изменений. И при обсуждении предыдущего проекта налоговая служба уже указывала на сложности администрирования.

Вопросы вызывает и перечень продукции, который правительство должно установить для реализации статьи о вычете. Бизнес хотел бы еще на стадии подготовки поправок увидеть, каким планируется сделать этот список. Актуальна и тема соотнесения законопроекта с техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Проект предусматривает, что сведения будут направляться в территориальные налоговые органы федеральным ведомством, осуществляющим функции по федеральному госконтролю (надзору) в области рыболовства. Но такое звено между плательщиком сбора и налоговым органом не предусмотрено основами налогового законодательства, указали на совещании.

На встрече обсудили и вопрос изменения механизма предоставления льготы по уплате сбора для градо- и поселкообразующих организаций, рыболовецких артелей (колхозов).

В целом при действующей системе взимания сбора также есть вопросы – об этом, например, рассказал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Была поднята и тема, почему для сбора за пользование ВБР не предусмотрен механизм возврата.

По итогам совещания будет подготовлено обращение в Минсельхоз и Росрыболовство. Напомним, что в сентябре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание рабочей группы по подготовке проекта налоговых изменений. По итогам было решено обсудить методологию перерасчета ставок сбора с Минэкономразвития, Минфином при участии отраслевых объединений, союзов и ассоциаций.

Fishnews
НазадМетки: варпэвладивостокправительстворосрыболовство

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