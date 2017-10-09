У Приморья будет новый вице-губернатор по рыбе

09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
Чрезвычайный и полномочный посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир провела в Дальрыбвтузе лекцию об инновационных технологиях в рыбной промышленности республики.
С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.
Минсельхоз утвердил Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Ранее этот вопрос регламентировался приказом Росрыболовства.
06 октября 2017 года
Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.