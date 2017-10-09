09 октября 2017 года

У Приморья будет новый вице-губернатор по рыбе

Новый глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил решения о первых кадровых изменениях. Денис Бочкарев, курировавший в качестве заместителя губернатора сельское, рыбное хозяйство, ветеринарию, вернется на прежнее место работы.

На пост вице-губернатора Приморского края Денис Бочкарев был назначен в марте 2017 г., после скандальной истории с Сергеем Сидоренко. До этого руководил департаментом сельского хозяйства и продовольствия региона.

«И.о. вице-губернатора Денис Бочкарев, курирующий работу сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира, вернется на ранее занимаемую должность – он возглавит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края», - сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

Fishnews