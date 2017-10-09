09 октября 2017 года

Конгресс во Владивостоке обсудил инвестиционные квоты

Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.

Круглый стол «Инвестиционные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса. Инновационные проекты. Российский и зарубежный опыт» состоялся 6 октября. Трехчасовое обсуждение модерировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Разговор шел вокруг трех основных тем: финансирование различных рыбохозяйственных проектов; судостроение для потребностей отрасли и новинки технологического оборудования для добычи, переработки и хранения. Много внимания было уделено актуальному вопросу инвестиционных квот.

Как отметил Георгий Мартынов, в российских рыбопромышленных компаниях споры вокруг инвестиционных квот до сих пор не утихают. «Очевидно, что и строительство судов достаточно дорогое, и задачи президента и правительства по обязательному строительству флота в Российской Федерации, и процент локализации (объем обязательных работ на российской территории и российского оборудования) – по-прежнему вызывают вопросы», - констатировал руководитель АРПП.

Введение инвестиционных квот приветствовали представители финансового сектора, сообщает корреспондент Fishnews. Директор управления морского страхования ПАО СК «Росгосстрах» Иван Непейвода рассказал, что использование рыбаками судов, приобретенных на вторичном рынке, представляет большую проблему для страховщиков.

«За три года «Росгосстрах» заработал на страховании КАСКО судов почти 2 млрд рублей, а выплатил – 2,2 млрд рублей, то есть КАСКО страхование судов – неприбыльный бизнес, в отличие от страхования ответственности судовладельцев, – сообщил он. – Но быть моностраховщиком в нашей стране невозможно, поэтому мы занимаемся обоими видами».

По словам представителя компании, в КАСКО самыми распространенными страховыми случаями являются поломки двигателей судов (40,9% заявленных происшествий) – это происходит из-за того, что суда приобретаются на вторичном рынке. Вторая проблема – это ошибки экипажей (так, 22,7% заявок – посадка судна на мель, 21,8% – пожары, 3,5% – столкновения). Есть проблемы с качеством ГСМ, ошибками ремонтников и стивидоров. Лишь 2,4% - лед и погодные условия, подчеркнул представитель «Росгосстраха».

О емкости рынка финансовых услуг для морской и речной отрасли можно судить по статистике, которую привел заместитель председателя правления АО «Морской банк» Антон Бузин. В его банке средний чек по операциям, имеющим кредитный риск, для представителей морской и речной отрасли составляет 50-300 млн рублей.

Об уже разработанных типовых проектах судов для строительства под инвестиционные квоты рассказал заместитель директора КБ «Восток» АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Виктор Максимов. По его словам, эти проекты были разработаны в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники», которая была конкретизирована майским постановлением правительства об инвестиционных квотах, а также поданной сводной заявкой Росрыболовства. В частности, от рыбаков поступили 33 заявки на крупные суда, 46 - на большие, 118 – на среднетоннажные и 81 – на малотоннажные, уточнил Виктор Максимов.

Международный конгресс рыбаков в этом году посвятили вопросам изменений в отрасли. Для участия в форуме зарегистрировались представители 15 стран. Генеральный информационный партнер XII Международного конгресса рыбаков – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews